Columnist Hanneke is begonnen met manifesteren en heeft een moodboard gemaakt met alles waarvan ze droomt.

Soms weet je pas hoeveel trek je hebt op het moment dat je een hap neemt. Of hoe nodig je eigenlijk moest plassen als je met je broek op je knieën zit. Of hoe ranzig je nu echt was wanneer je aan het eind van de dag onder de douche staat. Nou, zo’n tikkertje aan sensaties overkwam me ook toen ik dit weekend met mijn jongens uitweek voor de lunch. Guus koos een toffe tostitent midden in de stad, met uitzicht op de rivier, en onze harten maakten sprongetjes. Nu smaakt eten dat door een ander gemaakt is sowieso al lekkerder, maar na vijf weken binnen brommen voelde deze dis buiten de deur als een weekje New York. De felgekleurde schilderijen aan de muur, de knalblauwe bulldog aan het plafond, de geinige lampen, de goedgemutste muziek en de glimlach van de serveerster: we slurpten het op alsof het ’t laatste bodempje milkshake was. Hongerig waren we, naar mensen, naar prikkels, naar inspiratie, naar léúks. Naar geraakt worden.

We lazen er alle drie een vrijbrief naar dagdromen in. Freek over hoe hij later politieagent is en dan op een, en ik quote, “voorwaarde scheppende rit” zit in een politie-Tesla. Guus die op voorhand alvast zijn aanstaande miljoenen telt en ik fantaseer hardop over een atelier in de natuur, waar ik schrijf, schilder, potten bak en plaatjes draai. “Ja maar dat is niet eerlijk”, vindt Guus, “want wat jij droomt kan gewoon.” Het doet me denken aan de gesprekken die ik de afgelopen maanden voerde, voor business en pleasure, die opvallend vaak één ding gemeen hadden: het M-woord. Zo vertelde een opdrachtgever dat ze “in het universum gooide” dat ze graag voor een goed doel wilde werken, en nu is ze directeur bij een hele mooie weldoener. Ook interviewde ik een vrouw die, na een zware periode van rouw, wenste om vrij en onafhankelijk te zijn en prompt een paar miljoen won in een loterij. Had ze gemanifesteerd, zei ze. Want daar staat die M voor hè, manifesteren. Een soort vertrouwen in hogere machten, maar dan zonder God. Psycholoog Gijs Jansen geeft in Psychologie Magazine het voorbeeld: “Als je verwacht je grote liefde tegen het lijf te lopen, kijk je beter om je heen en stel je je meer open. Selffulfilling prophecy dus.” Toegegeven, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want pas toen ik hardop zei dat ik klaar was met daten en toe was aan verkeren, matchte ik met mijn vriendin en zie ons nu eens. Onderweg naar onze tweede jaarring is het label single toch echt verleden tijd.

Inmiddels manifesteer ik me dus de moeder. Ruimte! Rust! Groen! Planten! Knus! Maken! Doen! Groeien! Verf! Klei! Wifi! Tuinbroek vol klodders! Ik heb op Pinterest een moodboard gemaakt vol plaatjes waarvan ik droom en die ik digitaal het universum in gooi.

Maar dat is dus precies wat ik bedoel, met dat lekkers van die lunchroom. Het zijn niet de broodjes, ja ook, maar het is de lucht. De zuurstofinjectie die vanzelf komt door na weken weer op een andere plek te zijn. En door alleen al te dénken aan de vrije loop van een atelier, begin ik te verzinnen hoe ik de Tante Til kan uithangen in mijn eigen huis. Misschien met een hoekje ergens in huis, of met het afstoffen van de vide. Bruisend van de ideeën kijken de jongens en ik ’s avonds naar Project Rembrandt en zien we hoe al die amateurs genieten en stressen tegelijk van hun schilderkunsten. Het is voor hen niet het kunstje dat ze al kennen dat de wangen doet blozen, maar het leren van iets nieuws. Het beter worden in wat ze al doen, en het uitbreiden van wat ze kunnen. Dus misschien heeft Guus wel gelijk. Manifesteren? Je moeder. Maken, doen, groeien en genieten: wat ik wil, kan gewoon.