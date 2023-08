Hanneke: “Ik voelde me in de slaapkamer net Dennis Bergkamp”

Hanneke Mijnster is nogal taalgevoelig, óók tussen de lakens. Zo kon het gebeuren dat Dennis Bergkamp zijn intrede deed in bed.

Taal is zeg maar echt mijn ding (highfive Paulien Cornelisse!) en van de liefde heb ik mijn hart graag vol. Dus als die twee samen komen, is het smullen. Liefdestaal bestudeer ik aandachtig en bevraag ik nauwgezet bij iedereen die mij ook maar een beetje de ruimte geeft. Hoe de een na drie weken al zegt van de ander te houden bijvoorbeeld, terwijl een ander koppel die zwaargewichten pas na een maand of elf uitwisselt. Vind ik boeiend. De afwegingen, de twijfel, de onzekerheid of juist het van-de-daken-schreeuwen-gevoel. Kwetsbaar in het begin, of vooral een pleisterfunctie wanneer in de lange relatie een ruzie moet worden gesust.

Liefdestaal is schitterend, ook zonder woorden. De trainer die zich gezien voelt omdat zijn vriendin altijd een blikje energydrink voor hem meeneemt van de supermarkt. De moeder die nog altijd de boterhammen van haar puberzoon in stukjes snijdt omdat ze niet meer mag knuffelen, maar nog wel wil zorgen. De korte ‘hi’ die in tegenstelling tot de lange ‘hiiii’ meteen verklapt dat er iets loos is.

Dan heb je nog de taal bij de liefdesdaad. Is ook een mooie. Sowieso de taal van de toestemming en de wensen, het praten over verlangens, al dan niet in de hitte van het moment. Het kan mij allemaal niet expliciet genoeg, maar ik heb genoeg veertigplussers gezien die nog met het schaamrood op de kaken het woord orgasme in de mond nemen. Of niet eens hun eigen beestje bij de naam durfden te noemen. Want schaamte, want ongemak, want altijd maar eromheen lullen. Uiteraard is dan de lol van het proberen om samen over de lust te converseren nog groter.

Ook tijdens de daad is taal een hot topic. Ik beminde eens iemand die steeds grover in de mond werd naarmate het orgasme naderde. Keiharde GVD’s, waardoor ik dan weer dacht dat er ergens iets goed mis ging. Viel gelukkig mee. Psychologie van de koude grond lag op de loer, want was seks blijkbaar een verboden concept? Mooi voer voor de nabespreking, dat was het zeker. Of iemand die juist geruisloos een hoogtepunt beleeft. Intens gelukkig in volledige stilte. Vond ik ook bijzonder.

Nu lijkt taal ineens een vijand en werd mijn seksleven om zeep geholpen, nota bene door Dennis Bergkamp. Ik sliep namelijk bij mijn meisje en ze had het nogal naar haar zin, waardoor ze steeds mijn naam riep. De Pavlov to my talenknobbel natuurlijk, dus nadien - zij begon erover! - grapte ik dat ik me net Dennis Bergkamp voelde en zij Jack van Gelder was, bij die goal tegen Argentinië in 1998. Gieren van het lachen. En nog eens en nog eens. Ook de doodsteek voor ons seksleven, want aan wie denkt zij nu als ik haar weer zwoel in de ogen kijk? Precies.