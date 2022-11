Hanneke: “Ik wapper liever met mijn pinpas dan dat ik een speurtocht uitzet”

Hanneke organiseert het allerlaatste kinderfeestje van haar zoon, wat voor haar een grote opluchting is.

“Nou lekker dan”, zuchtte de vader. Handen in zijn zakken, een blik die niet meteen verraadde of dit een gemeend grapje was of toch een onschuldige ijsbreker. “Hier kunnen wij natuurlijk nooit overheen.”

Toch zo’n in glimlach verpakte sneer, zoals grootmoeders ze ook kunnen geven. De ‘hier’ betreft in dit geval een kinderfeestje. Of partijtje, zoals Noord-Hollanders het plachten te noemen.

De jongste werd twaalf en ik wist dat we nog één keer moesten. Mijn kind nodigt standaard acht vriendjes uit, al jaren dezelfde. Het zijn geen warme bromances tussen hem en zijn maten, in vakanties blijft het van alle kanten stil, maar als het school is, zijn ze aan.

Van mij uit gaan ondertussen alle ballen op Jantje van Leiden. Ja echt, ik doe namelijk precies niks. Ik vind kinderfeestjes zo naar en energieslurpend, dat ik al jaren geleden heb besloten de boel in zijn geheel af te kopen. Het vieren doen we sowieso ergens, bij voorkeur met taart dáár. Ik wapper liever met mijn pinpas dan dat ik een speurtocht uitzet. Afkopen die handel, hupsakee.

Ik las ergens dat moeders op hun werk afgerekend worden dat ze kinderen hebben en dat ze als moeder worden afgerekend op het feit dat ze werken. En daar pas ik voor. Ik ga niet anderhalve dag werk weggooien om een speurtocht in elkaar te draaien waar een paar snotpinnen hun neus voor ophalen. Een pretpakket bij de bios bleek vorig jaar nog te min voor ze, omdat er Fristi in zat in plaats van cola, en geen familiezak M&M’s. Nee hoor. Ik lach en betaal en daarmee vind ik het wel gezegend. Waarom zou ik me helemaal in het zweet werken voor iets wat ik echt vreselijk vind, terwijl het ook allemaal voor me gedaan kan worden?

“Voor je kind!”, schallen de supermoeders nu langs de lijn. Maar nee. Na de eerste verjaarsfuif heb ik het wel afgeleerd. Het was de tijd dat ik nog dingen moest van mezelf, goede-moeder-dingen. De oudste telg werd vijf en ik had op een of andere website met (achteraf waardeloze) tips gelezen dat je een feestkist kon huren waar alles in zat wat je nodig had. Bekers, spelletjes, verkleedkleren en zelfs een boekje met een programma en allemaal opdrachten. Voor zestig euro, een taart en een kan limonade was je klaar. Nou, was het maar zo’n feest.

De realiteit was namelijk dat al die vijfjarigen mopperden dat ze geen ranja lustten, maar appelsap wilden, dat appeltaart vies was en waarom er geen muffins waren. Dat de helft vervolgens net zo weinig zin had in levend stratego als ik hielp ook niet. De meegestuurde spelletjes waren in zeven minuten echt wel klaar, of volkomen incompleet, en zo keken tien paar ogen me ieder kwartier vragend aan wat we nu dan gingen doen. En niet eens mijn eigen bloedje overigens, want die had zich inmiddels onder de eettafel verstopt. We hadden ‘ophalen om vijf uur’ op de zelfgemaakte uitnodiging gezet, maar om half vier was iedereen er echt wel klaar mee. Nog zo’n klassieke beginnersfout.

Op volgende feestjes deden we het anders: sowieso buiten de deur en we brachten het grut zelf wel thuis. Een luxe volgens de ouders, ongegeneerd eigenbelang volgens mezelf. Want niets, maar dan ook niets, is irritanter dan afgedraaid van een kinderfeestje wachten op de moeder met timemanagementissues.

Die feestjes elders komen wel met een prijs. En daarmee ook met mokkers. Met z’n tienen gaan karten betekent het begin van je faillissement, dus na wat kaf en koren vloeiden er tranen. “Dat krijg je als je niet uitgenodigd wordt”, sneerde een moeder terwijl ik zo vrolijk mogelijk de zes jongens voor het racefuifje verzamelde op het schoolplein. De lessen van het echte leven zijn soms hard.

En nu dus deze vader. Pruilend stond hij te kijken terwijl zijn zoon op een quad voorbij scheurde. Voor het allerlaatste kinderfeestje ooit, hoezee!, lieten wij het breed hangen. Niet dat het Dagobert Duck taferelen zijn hoor, bij ons. Met twee zzp’ende ouders weet mijn kleine druif maar al te goed dat het kiezen of delen is. En hij koos voor de herinnering. Liever een onvergetelijk feest met al zijn vrienden dan een groot cadeau. Al die jongens wild enthousiast, mijn pre-puber glunderend voorop en wij met een drankje op het terras. Het was immers ook ons feestje.