Hanneke: “Ik wil graag iets meer zijn dan hun tostibrenger en hoodiewasser”

De zoons van Hanneke Mijnster worden groot en zijn toe aan een volgende fase. Hanneke moet er nog even aan wennen.

“Dat feminisme vind ik echt totaal nutteloos.”

Goedemorgen en welkom bij mijn ontbijt. Eén meter vierenzestig, een voorzichtige snor en een sterke mening. Hij weet nog niet wat hij wil studeren, maar een toekomst in de aandelen lijkt hem wel wat. En dan in Dubai wonen. Waar hij nog nooit is geweest. Echt tantoe rijk hoeft hij niet te worden, het moet wel leuk blijven. En zo is het ook met de feministen, vindt hij, want volgens hem krijgen de mannen nu de schuld van alles. Mijn baby is in zijn hoofd al een meneer en vindt opvallend veel wat influencer Andrew Tate ook vindt. Het liefst kneed ik dat er zo subtiel mogelijk uit, maar het passen van jasjes met eigen meningen heeft ook iets moois. Ik weet dat ik hem moet laten.

Nooit gedacht dat ik dat hangen aan mijn rokken nog eens zou missen. Nou ja, missen is een groot woord. Dat ik niet meer het favoriete entertainment ben voor mijn jongens van 12 en 14 staat vast. Ik keek er altijd naar uit dat ze oud genoeg waren om even alleen op pad te kunnen, maar nu het zover is, doe ik het niet. En dat ligt niet aan hen hoor, nee. Zij zouden me het liefst een nacht in een hotel duwen, of een weekend, en zelf lekker thuis blijven. Door het co-ouderschap, dat in de afgelopen zeven jaar allerlei vormen heeft gekend, stop ik mijn sociale leven zoveel mogelijk in mijn kinderloze dagen. Handenwrijvend sta ik ze op te wachten op ‘mijn’ dagen, boordevol plannen. Naar het strand, naar het bos, winkelen in een andere stad: het regent ‘nee’s. Ze hebben hun eigen agenda. Hun eigen vrienden en online afspraken. Ik ben niet langer het centrum van hun universum. Loslaten hoort erbij, wen er maar aan. Toch wil ik graag iets meer zijn dan hun tostibrenger en hun hoodiewasser. Verbinding voelen, hoe klein ook. Grapjes maken en mooie gesprekken voeren. Ik wil die gasten toch stevig en goed gehecht de wereld in helpen, met een open blik en een warm hart.

In het begin vond ik mezelf nog wel eens tegen het pruilen aan terug op de bank. Want mijn plannen dan? Ik wilde gewoon zo graag naar buiten. En, en, en, en, hoezo is samen zijn ineens minder interessant? Ouder zijn is een discobal aan spiegels van je egocentrisme. Ze zijn geboren omdat ik dat zo graag wilde, en nu hebben ze het er maar mee te doen. Een soort anti-eenzaamheidsverzekering, een accessoire vol liefde en plezier, een langdurig zorgproject: kinderen krijgen is nooit alleen een gift van het leven. Er zit altijd wat eigenbelang in. Daarom laat het soms ook zo lastig los. Zijn zij al wel toe aan die volgende fase en ik nog niet. Terwijl ik ze tien jaar geleden wel groot kon kijken.

Nu heb ik mijn tactiek gewijzigd. De spaarzame een-op-eentjes die we hebben, moeten goed zijn. Verbindend en vervullend. Ik heb pakweg nog een jaar of vier dat ze naar me luisteren, of zelfs maar met me mee op vakantie willen, dus laat ik me leren hoe ik een auto moet racen in hun game, koop ik zonder overleg kaartjes voor een film in een kerk en gaan we lopend door het donker naar huis. Mag de grote aan de kleine en zijn moeder uitleggen wat de mores zijn op straat en hoe je je het beste gedeisd houdt, en hebben ze het er de volgende dag nog over. Vieren we voorzichtig hoe groot ze al zijn en geniet ik er dubbel zo hard van.