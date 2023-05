Hanneke: “Ik zoek nieuwe vriendinnen, die zich herkennen in mijn verhaal”

Hanneke is, zoals ze zelf zegt, ‘een late lesbi’, en dat betekent dat ze nog weinig queer vrienden heeft.

Mijn lot als late lesbi blijkt steeds vaker een luxe. Slechts een enkele keer betrapte ik mezelf op een ‘had ik maar,’ mijmerend over de kleurrijke studententijd die ik had kunnen hebben, en de meisjes die ik eerder had kunnen kussen. Verder is het ontdekken van de vrouwenliefde op mijn 38e de makkelijkste weg gebleken. Ik hoefde me niet te verstoppen of te wensen dat ik anders was, iets waar veel lesbische vrouwen wel degelijk mee worstelden. Mijn eerste kus was meteen met een heel knappe vrouw, over wie iedereen op mijn tribune goedkeurend de handen in de lucht gooide. Tinder was al uitgevonden, waardoor ik niet hopend op een handje liefde in een gaybar in de hoofdstad hoefde te gaan staan. In Breda, waar ik opgroeide, hadden we er één en daar was iedereen vijftig plus. Nee, ik deed mijn intrede in het lesbische leven swipend vanuit mijn bed op meteen drie verschillende apps. Hier en daar een dubbele, maar over het algemeen zat ik niet om een date met een vrijgezelle vrouw verlegen. En, helemaal fijn, ik hoefde in tegenstelling tot veel lesbische ladies nooit te leuren om zaad. Mijn twee prachten van knapen kreeg ik liefdevol, en op wat hondsberoerde maanden na, zonder veel gedoe, met een man. En diezelfde man toont zich nu een sportieve cheerleader van de vrouwenliefde.

Tot zover mijn zegeningen. Wat me wel tegenvalt, nu ik zo’n vier jaar in het lesbische leven probeer mee te komen, is dat mijn leven nog verdomd heteronormatief in elkaar zit. De meeste vriendinnen die ik heb houden van mannen, of zijn gebonden, en vaak allebei. De lieverds willen heus wel eens met me mee naar de Pride of een festival, maar een bezoek aan een vrouwencafé voelt voor beide partijen toch te veel als een avondje pottenkijken.

Dus ben ik op zoek naar nieuwe vriendschappen. Niet om de mijne in te ruilen, maar wel om ze aan te vullen. Vrouwen die zich herkennen in mijn verhaal, die me kunnen leren over voorbinders en liefdeslessen, vrouwen die als geen ander begrijpen hoe het voelt om aan tafel te zitten met iemand die minstens twee van je exen heeft gedate. Na vier jaar is die nieuwe wereld nog steeds magisch en indrukwekkend voor me en daarin kan ik wel wat bondgenoten gebruiken.

Queer vrienden zoek ik en dat is nog niet zo eenvoudig als je boven de veertig bent. Prille paaltjes zijn inmiddels geslagen, dat wel. In zo’n bar spreek ik wel mensen, enkele ex-liefjes zijn nog steeds in voor een mooi uitje of een goed gesprek en met sommige Tindermatches is ook meteen het platonische pad geplaveid. Voor juichen is het echter nog te vroeg. Want: hoe maak je echte vrienden als je ze zoekt? Is het net als bij de liefde, moet je maar wachten tot het je overkomt? Ik denk van niet, want dan kom ik nergens. Ik moet wat doen. Vrijwilligerswerk bij de Pride, in m’n eentje naar een roze uitje? Voor dat laatste mis ik nog wat lef. Ook voor vriendschappen date ik nu dus via apps, en daarin blijk ik niet alleen. Verschillende vrouwen lieten me puur voor de pret aanhaken bij hun clubjes en ik kan wel huilen van geluk.

Ik ben goudeerlijk over mijn zoektocht en die kwetsbaarheid lijkt te lonen. Het komt, al voelt het nog wat broos. Langzaam ontvouwt zich een laag lieve en gezellige kennissen om mij heen, en nu is het aan mij om daarin met alle kleuren van de regenboog te investeren. Precies zoals echte vrienden doen.