Hanneke: “Ineens ben ik die vrouw. De ouder die witheet opstaat na een gesprek met de juf”

Hanneke is boos na een schoolgesprek over de toekomst van haar zoon.

Ineens ben ik die vrouw.

De ouder die witheet opstaat na een gesprek met de juf.

De vrouw die nog nét het fatsoen kan opbrengen om een hand te geven, maar liever een rechtse directe zou uitdelen.

De moeder die het niet kan aanzien hoe school een rondje in een driehoek wil duwen.

Mijn rondje. Mijn kleine goedzak, mijn stylist in de dop, mijn gevoelige wijsneus, mijn eigenwijze planner.

Het is groep acht, het jaar waarin de wissels worden verzet. Het jaar dat jubelend begint met een kamp, voorpret voor de eindmusical en de aanmoediging om op alle middelbare scholen in de buurt te gaan kijken. Het jaar waar de vraag over wat je later wil worden voor het eerst relevant lijkt en waar je met de hele klas naar de scholengemeenschap aan de overkant gaat kijken. Maar ook het jaar waarin je het eerste college krijgt: omgaan met teleurstellingen.

Want je kunt je wel helemaal thuis voelen op een school, maar of je wordt toegelaten, ligt niet in jouw handen. Om hier in de randstad op een school te komen, moet je ingeloot worden. En daarom mag je als twaalfjarige een top zeven van scholen opgeven. Zeven ja. Waar selecteer je dan op? Wordt het kansberekening? Als je met je hart, gevoel en verstand voor school A kiest, dan is school B al tweede keus. En iedereen weet hoe een B-keuze voelt. Laat staan als je alleen terecht kunt op keuze F. Grote kans dat je die school niet eens van binnen hebt gezien, omdat de open dagen van alle middelbare scholen in dezelfde twee weekenden tussen 10:00 uur en 13:00 uur plaatsvinden en je in die tijd nét twee scholen kunt bezoeken.

Nu lijkt het niet eens zo ver te komen. De driehoek-juf wil, schermend met toetsen en commissies, mijn rondje namelijk in een heel ander kader proppen. Met een extra zak geld, zodat zijn bolling misschien toch hoekjes krijgt.

Het maakt me boos en machteloos. Ik kan wel zeggen dat ik het er niet mee eens ben, en dat mijn intuïtie schreeuwt dat we hiermee het verkeerde pad inslaan voor mijn kind, maar het blijkt aan dovemansoren gericht, want de commissie heeft bepaald. Schokschouderend valt mijn jongen me in de armen op het schoolplein.

En ineens ben ik die moeder die wil schelden, gillen en roepen, terwijl ik normaliter eerder huil dan boos word. Sinds de kijk van de leerkracht doorslaggevend is geworden, krijgen drie op de tien kinderen een verkeerd schooladvies, meldt de Universiteit van Groningen. Natuurlijk, het is mensenwerk en zo’n cito is ook niet alles, maar wat als je als ouder en leerkracht lijnrecht tegenover elkaar staat? Ben ik dan zo’n moeder die een ander advies wenst? Zo’n streber? Ik vraag het me hardop af, terwijl ik google naar ‘second opinions voor schooladvies’ en ‘bijles in groep 8.’

Is het dat ik een oordeel heb over niveaus? Nee. Ik heb het gevoel dat mijn kind niet gezien wordt. En dat gevoel heeft hij zelf ook. Hoeveel kun je ook bepalen voor een kind van twaalf? De Onderwijsraad pleit al een paar jaar voor een verschuiving van het keuzemoment, zoals dat in andere landen ook gebeurt. Laat kinderen drie jaar bruggen en bepaal dan een profiel. Plannen en theorieën voor de toekomst, allemaal mooi, maar mijn druif koopt er nu niks voor. Hij hoort een juf die zegt ‘meer kun jij niet’ en ‘doe nou maar voorzichtig, je moet niet overvraagd worden.’ Terwijl hij het zelf echt anders ziet. En wij ook.

Zo’n verkeerd schooladvies, een openlijke twijfel aan je kunnen, werkt nog jaren door. Dertig jaar geleden vond meneer Bas ook dat ik naar die ene school moest, terwijl mijn gut feeling en mijn cito toch echt iets anders zeiden. Mijn ouders volgden meneer Bas en toen ik met het kerstrapport overstapte naar een hoger niveau, wreef ik mijn rapport onder zijn neus. Ik zou mezelf nog wel tegenkomen, zei hij. Nooit gedacht dat dat dertig jaar later wederom in groep acht zou zijn.