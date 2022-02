Columnist Hanneke schrijft over haargroei en de schaamte die ze daarover voelt.

“Heb je nog wat laten staan?”, vroeg ze. Ik zei: “Een beetje.” Maar ik ben niet in een restaurant. Of een gezellige wijnproeverij. Nee, ik ben in een huidkliniek en ‘ze’ is in dit geval een meisje van nog geen dertig, in een steriel wit pak, een mondkap en rubberen handschoenen. Wat ik heb laten staan? Haartjes. Ja, zo klinkt het nog lief. Maar technisch gezien hebben we hier te maken met een baard en een snor. Iedere dag opnieuw komen ze als dikke splinters uit mijn bovenlip, mijn kin en hals. Soms zwart, soms wit. En vooral die witte zijn rotzakken. Die laten zich niet zomaar vangen. Dat is ook het eerste wat het steriele meisje zegt. Die witzakken kunnen namelijk niet met het laserapparaat weggehaald worden, wat ook geen pretje is, maar die moeten met stroomstootjes. Píjn! En waarom? Omdat haar niet hoort bij een vrouw. Niet daar. Omdat ik eens een vrouw datete die na het zoenen zei dat ik prik. Omdat mijn jongste vraagt waarom ik schraal op mijn kin heb, terwijl ik weet dat het stoppels zijn. Omdat ik me schaam. Omdat hét kenmerk van een vrouw is dat ze zo lekker zacht is, en op dat vlak lever ik niet. Ja, zacht met vetjes en zacht in de omgang, maar met een huidje als schuurpapier help ik die belofte eigenhandig naar z’n grootje. Prikkende tantes zijn een herinnering met een rilling, dus die vrouw wil ik echt niet zijn.

Jaren heb ik geschoren. In de douche, mijn oksels en mijn benen en - wanneer er niemand keek - ook mijn gezicht. Toen de eerste zwarte prikkers zich aandienden, probeerde ik het nog wel eens met een pincet. Tot de tien houd je dat wel vol, daarna wordt het veel werk, weet ik inmiddels. Qua gepiel, maar ook qua rode vlekken en de kans op ingroeiers. Dus scheer ik. Het voelt extreem onvrouwelijk. En toch heb ik er zo’n vier jaar over gedaan om een afspraak te maken bij die huidkliniek. Want ja, dat is toch alleen voor Brazilians? Voor ijdeltuiten en modellen? Nee joh, gewoon rats rats en klaar. Maar zoals wel vaker, had mijn moeder ook in dit geval gelijk: als je scheert, wordt het alleen maar erger. De haartjes voelen botter en als je gezicht glad is, gaan de onschuldige blonde haartjes die er nog wél zijn, je ook irriteren. Dus rats je die ook een keer weg. Ja, joh. Totdat ze twee weken later terug zijn, stugger en donkerder.

Gewikkeld in het boetekleed stapte ik de kliniek binnen. Niemand weet dat ik ging. Want vertellen betekent extra kijken naar mijn kin. Nee, dank u. In hoofd en hart bereidde ik me voor op een ‘ach ja, jij hebt wel echt veel haargroei’ of, erger, op een ‘oei.’ “Ga maar liggen”, is het enige wat ze zegt. Ze prikt en trekt en brandt en streelt. Ik roep “au” en zij vraagt iedere keer opnieuw of het gaat. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, voegt ze eraan toe. Dat mensen dit ook op tussenbeense taferelen toelaten vind ik een wonder. “Dat gaat ook niet zonder geschreeuw”, lacht ze.

Waar is de sisterhood als je ’m nodig hebt, bedenk ik me. Waar zijn de vriendinnen die elkaar niet veroordelen om een plukje haar? Waar zijn de sisters die me voorbij de schaamte sleuren? Maar daar op die tafel doe ik precies hetzelfde. Alles moet weg. Ik schaam me al bij het idee dat iemand ziet dat ik een haartje over de kop heb gezien. Een zinloze emotie, weet ik heus wel. Kijk, dat Marc Overmars zich schaamt, is logisch. Jeroen, Ali, Marco, Kleine: idem dito. Heleen Mees, kennen we die nog? De vrouw die een affaire had met een getrouwde collega en hem uiteindelijk stalkte toen de liefde niet verder kwam dan lekkers? Gênant ja. Je kunt je alleen schamen voor iets wat je doet, of nalaat, niet voor iets dat gewoon bij je lijf hoort of uit je groeit. En toch lig ik hier pijn te lijden, en leg ik er nog 200 euro op toe ook. “Praat erover”, raadde een psycholoog me eens aan. Zodra je het uit de schaduw haalt, maak je het lichter. Dus bij dezen. “Zullen we de volgende zes behandelingen ook alvast inplannen?”, vraagt het meisje. En ik knik. Die laat ik dan weer wel staan.