Hanneke: “Met wie zou jij in een schuilkelder gaan zitten?”

Hanneke denkt en praat veel over de oorlog. Over wat zíj zou doen en laten, voordat de bom valt.

Ja, ik wil het dus wel, carrière maken voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst voordat de bom valt. Gaan voor alles wat me energie geeft, en vrolijkheid en spanning en dromen. Niet dat ik nou zozeer ren om mijn agenda voordat de bom valt. Ik ren toch wel, met of zonder bom. Liever werk ik zes dagen een beetje, dan twee maanden hard en dan twee weken niet. Veilig in het ziekenfonds voordat de bom valt? Mwah, daar moeten we het niet zo van hebben geloof ik. Net als van dat nette pak. Oké, met cash op zak en met je polis en je woordenschat kom je nog wel een eind wellicht. Over de flatgebouwen op een land naast jou. Laat maar vallen dan, het komt er toch wel van. Het geeft niet of je rent. En tot het zover is, kijk wie je kent, weet wie je bent.

Alles wat er wél is

Met wie zou jij in een schuilkelder gaan zitten? Of met wie juist niet? Heb jij jezelf die vraag al gesteld? Ik had het er met mijn jongens over. Mag papa dan ook bij ons (ja) en hebben we eigenlijk een kelder (nee)? Verschuift de tactiek van vrienden worden met iemand met een sloepje voor een leuke zomer nu naar vrienden worden met iemand met een kelder voor een veilige zomer?

Ik merk dat ik nu meer dan ooit zin heb om het leven op te slurpen in alles wat er wél is. Nieuwe mensen te leren kennen en relaties te verdiepen. Niet eens vanwege die kelder, maar wel om waarde te geven aan het leven en niet alleen angstig naar het oosten te kijken. Ik wil weten wie je bent. Ik ben verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles, maar geen tijd, ook niet voor heel even.

Voordat het te laat is

Ik wil aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. En dus wil ik weten wie jij bent voordat het te laat is. Want als de bom valt, wil ik knuffelen met mijn kroost en nog steeds mooie woorden schrijven, me verliezen in de warmte en energie van kunst en van maken, van genieten en van doen. Met een extra trui en de verwarming op 18, heus, maar wat zou het? Guus moet gewoon zijn huiswerk maken voordat de bom valt en zijn toetsen halen voordat de bom valt. E = mc² voordat de bom valt.

Mit nach nebst nächst samt bei seit von zu zuwider entgegen ausser aus en le sac à dos bij juf Sarah. Want ook in tijden van dreiging is er geluk. Ook in tijden van oorlog worden mensen verliefd, gaan koppels trouwen en worden er kinderen geboren. Ook in tijden van angst komt er gewoon kunst. Ik heb geen kelder in de aanbieding, laat staan een extra slaapkamer. Ik kan mijn te krappe kleding in de zak van Max proppen en de gage voor deze column doneren aan Giro555. Dat is iets. Dus dat telt. Laat de beelden vol afschuw en de tranen die opwellen door onrechtvaardigheid je dag niet grauwen. Leef je volle leven en geef kleur. Blauw en geel voor mijn part. Doe maar.