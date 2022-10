Hanneke: “Mijn zoon jast dat condoom om die komkommer alsof het dagelijkse kost is”

Wanneer Hannekes kinderen een condoom vinden, is het tijd voor seksuele voorlichting.

Op schoolpleinen en verjaardagen ben ik van het verlegen soort, maar als er over seks gesproken kan worden, sta ik vooraan.

Zo ook op een natte zondag.

“Hoezo heb jij een condoohooommm?”

Stond ik net een beetje mindful mijn was te vouwen, wat op zich al uniek is, want op huishoudelijk gebied ben ik een stapelaar. Drie manden voor de sokken en de onderbroeken en de handdoeken, kunnen in Huize Hanneke gerust weken driehoog op elkaar. De seizoensfavorietjes gaan wekelijks van de lijn aan het lijf en dat systeem werkt prima. Maar nu goot het buiten en dacht ik: het is ook wel weer eens leuk, en goed voor de rust in de ochtend, als iedereen met matchende sokken de deur uit gaat. Dit moment van huisvlijt bleek echter van korte duur, want mijn kleine jongen had buiten mijn zicht door mijn oude portemonnee gestruind en alle pasjes eruit getrokken. Snoepjesgeld vond hij niet, maar wel een condoom. Ik vroeg me hardop af of het ding al verjaard was.

“Behaard?”

Schaters vulden de woonkamer.

“Verjaard. Als in: niet meer houdbaar.”

“Kan een condoom niet meer goed zijn dan?” vroeg hij verbaasd.

Ik spoor het grut, zijn grote broer heeft ook spontaan zijn laptop verlaten, aan om eens te onderzoeken of dit kapotje nog heel is. Ze frummelen en draaien met grote ogen, zoekend of er een tht-datum op staat, zoals bij de yoghurt. Maar nee.

“Dan zit er maar één ding op”, zeg ik, “Openmaken.”

“Nee!” roept de kleine.

“Ja!” roept de grote.

Deze week biedt stichting Rutgers een manifest aan voor betere seksuele vorming aan bewindslieden Dennis Wiersma en Mariette Hamers. Prima initiatief, en nodig ook, maar ik pleit liever voor een mammifest. Het is hard nodig dat scholen niet alleen over voortplanting en gevaren spreken, maar vooral ook over genieten. En dat begint toch echt thuis.

Vooral in de afdeling genieten ben ik een schoolvoorbeeld. Ik vertel mijn kinderen hoe fijn seks kan zijn, dat meisjes een mini-eikel hebben die ook echt aandacht verdient en dat je bij iedere stap die je zet moet checken of je allebei (of allemaal) nog blij bent.

Opvoeden is goed voorleven, vind ik. Bij dit specifieke onderwerp kan ik mijn jongens nu eenmaal niet op de eerste rij zetten en laten zien hoe ik het doe, maar ik kan ze er wel in geuren en kleuren over vertellen. De truc om ze aan de praat te krijgen, heb ik inmiddels ook. Altijd net iets te veel vrijgeven. Werkt als een tiet. Echt. Want als zij stop zeggen, dan stop ik, en dan kun je er donder op zeggen dat later die avond, of hooguit de volgende dag, toch de vervolgvraag komt. Of dat ze zelf weer aanhaken bij het gesprek op het moment dat er echt iets relevants te vragen of vertellen is.

Op deze bewuste middag was het condoom inmiddels uit het folie en trok ik gauw een komkommer van de fruitschaal.

“Nee! Mamaaa!” gieren ze in koor.

“Waar is dat puntje voor?” vraagt de een.

“Voor de cum!” gilt de ander.

Met z’n Engels zit het duidelijk wel goed.

“Doe er maar om”, daag ik uit. Ratsj, ratsj en hij zit. Keurig het topje tussen de duim en de wijsvinger vrijgehouden.

“Ja, heb ik gezien op TikTok. Maar daar was het een banaan”, beantwoordt de kleinste mijn verbaasde blik. Hij, die zegt niks van seks te willen weten, jast dat condoom om die komkommer alsof het dagelijkse kost is. Waarom zijn handen zo glibberen, wil hij weten.

Het antwoord van glijmiddel zorgt weer voor een kleine gatver, gevolgd door de vraag of dat ook ergens naar smaakt. Het nut van glijmiddel doe ik meteen maar even uit de doeken, net als de keuze in smaakjes. Banaan, aardbei en misschien zelfs wel kers of watermeloen zeg ik.

“Jij wil zeker wel cola condooms”, lacht de kleine jongen.

“Is dit cola-smaak?” daag ik uit, maar hij trapt er niet in.

“Maar waarom moet er dan een smaakje aan?” vraagt hij door. “Een vagina proeft toch niks?”

“Nee, maar een mond wel!” gilt de grote.

Zelf glim ik inmiddels ook. Van trots.

“Maar waarom heb jou nou eigenlijk een condoom, mama?”

“Voor als ik zou gaan seksen natuurlijk!” lach ik.

“Maar jij bent nu toch lesbie?”

“Ja, daarom is dat condoom ook zo oud.”

“Kunnen vrouwen dan geen soa’s van elkaar krijgen?” wijsneust de grote zoon.

Monddood ben ik, en intens tevreden.