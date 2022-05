Hanneke: “‘Nee!’, roep ik nog, maar de zwaartekracht heeft maling aan me”

Als haar date eerder komt opdagen dan verwacht, slaat de stress bij Hanneke toe. En dat mondt uit in een ware catastrofe thuis.

Het is nog een beetje wennen, single zijn. Om het hardop te zeggen ook. Ik vond het fijn om een relatie te hebben, ook al kan ik me prima vermaken met mezelf en mijn vriendinnen. Er gebeurt ook iets geks als na een week of wat de tranen gedroogd en de verhalen uitverteld zijn. M’n liefdesleven wordt ineens weer een interessant gespreksonderwerp. “Zit je alweer op Tinder?”, vraagt de een. “Nu toch weer een man?”, hoopt de ander. “Ik ken nog wel een single lesbie voor je, moet je echt eens wijn mee drinken.” En zelfs avonturen uit het verleden appen ineens weer.

Met de Franse slag

En zo gebeurde het dat ik laatst nog gauw door mijn huis racete, voordat een oude bekende voor mij rendang zou komen maken. Gewoon gezellig, geen gekkigheid. Maar toch schoot ik in de stress toen hij appte dat hij een kwartier eerder was en ik nog in mijn wijdste spijkerbroek in m’n atelier zat. Goed. Dat m’n aanrecht nog vol vaat stond hielp ook niet mee en dat de was nog op de bank lag evenmin. Dus ik raasde met de Franse slag door het huis, vloog in een jurk en zag zelfs nog tijd om de vuilniszak te verwisselen. Ha, fijn, dacht ik, precies op tijd alles toonbaar voor een gezellig avond. Muziekje aan en ouwehoeren over het leven, heerlijk. Het alternatief was Married at first sight kijken in mijn eentje, dus ik vond dat ik het goed gedaan had.

Zowel mijn dag als die vuilniszak was een beetje te vol zoals altijd. Meestal staat een zak bij mij nog een dag of twee te wachten op zijn laatste stop, maar nu dacht ik: ik breng ‘m meteen even weg. Ik had nog vier minuten, kan net. Echt, ik was lekker bezig. Dus ik loop in volle vaart naar de hal, pak net op tijd mijn sleutelbos mee en denk hoe lachwekkend en dramatisch het zou zijn als ik me nu per ongeluk zou buitensluiten en dan met de kokende man, die zijn eigen ingrediënten meebracht, voor een dichte deur zou staan.

Ramptoerist in eigen huis

Ik sta bovenaan de trap die uitkomt op mijn voordeur en hoor *TSJAK!*. “Nee!”, roep ik nog, maar de zwaartekracht heeft maling aan me en stort die vuilniszak ondersteboven uit over mijn witte trap en ploft uit elkaar tegen de voordeur. De mat is onzichtbaar, bezaaid met pasta, avocado en koffiecupjes.

Van die vier minuten heb ik er één verspild aan kijken naar de catastrofe die zich zojuist had voltrokken. Ramptoerist in eigen huis. Vervolgens bedacht ik me dat ik niet eens de deur voor de beste man kon opendoen, omdat die nooit naar binnen kon schuiven in deze staat. Dus ik maakte een foto en appte die naar de aanstaande kok met de vraag of hij nog een paar minuten geduld had.

Net echt

Ding-dong. Stond-ie. “Ik help je wel even”, zei hij dapper. En daar stond de goeierd, al grappend over dat-ie nu wel ineens veel van me wist, al die verlepte broccoliroosjes en pepsels op te vegen. Een paar minuten later bracht ik twee zakken naar de afvalbak en terwijl hij in de rendang stond te roeren, sopte ik nog even de avocado tussen de verwarmingsbuizen vandaan.

“We lijken wel een echt stel zo!”, grapte hij. En hoe gezellig dat ook klinkt, kon hij niet verder van de waarheid af zitten. Een man in m’n huis, een ontplofte vuilniszak, de snacks van m’n ex: veel te veel gekkigheid die avond. Gelukkig was het wel een geweldig gespreksonderwerp bij m’n vriendinnen.