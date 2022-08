Hanneke: “Op de veelgestelde vraag wie van ons het vrouwtje is, steek ik steevast mijn hand op”

Als Hanneke met haar vriendin een paar dagen weggaat, realiseert ze zich pas dat ze een andere rol speelt in haar relaties dan ze dacht.

Een jeans en sneakers, zo zie ik mijn liefde het liefst. Laat mij die jurkjes en hakken maar dragen, mijn nagels lakken en mijn oren behangen als kerstbomen. Op de veelgestelde vraag - want zelfs in 2022 komt die echt nog - wie van ons dan het vrouwtje is, steek ik steevast mijn hand omhoog. Ik de zwierige, zij de toffe, zo heb ik het graag. En blij dat ik was, met dat gevoel. Alsof ik door het samen zijn met een stoere vrouw (niet eens met opgeschoren koppie of wijdbeense zit) een markeerstift over mijn eigen vrouwelijkheid trok.

Tot ik afgelopen week met vriendin N. een paar dagen naar Portugal ging. Eerst bij mijn ouders langs, ze hebben er al vier jaar een huis dus het mocht ook wel eens, daarna een paar nachten Lissabon. Dikke vette aanrader, maar daar gaat het nu niet om. Nee, naast een volle maag van nog minstens drie keer eten na het ontbijt, duwde vriendin N. onbewust een verrassend inzicht door mijn strot.

Blijkbaar ben ík de vent. Want waar vriendin N. al een week van tevoren haar jurkjes waste en haar rolkoffertje pakte, trok ik de nacht voor vertrek nog wat klammigs van de lijn. En had ze zorgvuldig haar favoriete shampoos en smeersels al in doorzichtige spuitflesjes gedaan, die zij keurig flacons noemt, en in een doorzichtig etuitje gestopt. Allemaal vooruit gedacht en luchthavenproof. Ze had brengers geregeld en halers en uitgezocht waar we die dagen zoal heen konden gaan en hoe lang dat rijden was.

En ik? Ik deed precies niks. Ik zat, volgde en consumeerde. Ik zie bij de securitycheck wel of ik een flesje zonnebrand moet achterlaten of niet. Maak ik me allemaal niet druk om. Uiteraard kwam mijn koffer wel, en mijn rugzak niet vloeiend door de scan. Moest ik graaien en zoeken in die tas, en een schifting maken in mijn flesjes. ‘Er zit nog iets, helemaal onderin’, hield de controleur vol.

Als de geboren onschuld groef ik verder en trof een lauw blikje cola, dagen daarvoor gekregen van mijn moeder, in de linkerhoek. Vriendin N. bleef er bijna in, de controleur kon haar grijns ook niet onderdrukken. ‘Dacht je nu echt dat je die cola mee mocht nemen?’ proestte N. Nee, niet eens. Dan was ik wel zenuwachtig geweest en rood aangelopen bij de afsplitsing van de band met foutjes. Nee, ik dacht niet eens. Ik checkte die tas niet en onderging het gewoon. Zoals een man de was op de trap niet ziet liggen en er toch bijna over struikelt. Zoals je vent alleen de boodschappen van die dag doet en niet vooruit kijkt naar wat handig is voor de rest van de week.

Ohhh, wat heb ik vaak mee zitten vuilbekken met collega’s en vriendinnen, toen ik nog hetero was. Of nou ja, hetero leefde. Over die mannen die het allemaal niet zagen, niet deden, niet aanvoelden. Ineens begrijp ik ze. Gelukkig voor N. zijn wij niet getrouwd en gelukkig voor mij kon ze erom lachen, al zag ik af en toe een radeloosheid in haar blik wanneer ik weer in gedachten verzonken was middenin een gesprek, of mijn kleding achteloos in mijn koffer vrotte, terwijl zij haar jurken meteen bij aankomst in de kast hing. Mijn vorige vriendin deed dat ook en mijn nieuwe verkering ongetwijfeld ook. Mijn man en ik nooit, misschien hielden we het daarom ook wel zo lang met elkaar uit. Dus voor alle vrouwen die zo’n vent hebben: doe als vriendin N. Maak je niet druk en haal je schouders op. Het is geen lamballerij, ‘we’ zien het gewoon niet.