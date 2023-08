Hanneke: “Opstappen uit een relatie is net zo’n applaus waard als dertig jaar samenblijven”

Hanneke Mijnster stond na de botenparade ineens op een pleintje tussen een handjevol exen, en dat zette haar aan het denken.

Een lange relatie wordt vaak bejubeld als een prestatie. Geheimen worden gedeeld en mijlpalen beloond. Maar betekent een korte relatie dan dat je hebt gefaald? Ik vind van niet. Iedere relatie is waardevol, zelfs als-ie slecht is, of eenzijdig. De lengte van je relatie zegt niets over de impact ervan. Of de kwaliteit. Dat realiseerde ik me dit weekend weer, toen ik na de botenparade op een pleintje tussen een handjevol exen en niet vervulde Tinder-matches stond. Het had wel iets gezelligs, vooral omdat niemand haar nagels uitsloeg.

Ik was vijftien jaar samen en ben zeven jaar single. Met geregeld een amoureuze onderbreking, variërend van fling tot verkering. Sommige dates werden vriendinnen, één relatie duurde jaren maar werd nooit officieel. Dat maakt ‘m niet minder betekenisvol. Het werd een soort verslavende verliefdheid, limerence heet dat, waarin ik hopeloos bleef verlangen naar hoe het voelde toen het nog zo leuk was. En daar steeds harder voor ging werken, om het weer zo te krijgen. Lukte niet, ik bleef uitgeblust achter. Maar ook die relatie is niet mislukt, of minder waard. Hij heeft me geleerd dat ik veel te geven heb, maar ook mag ontvangen. Mag vragen zelfs. Wat mij betreft is het opstappen uit een scheef gegroeide relatie net zo’n applaus waard als dik dertig jaar samenblijven.

Het tegenovergestelde van liefde is namelijk niet haat, maar onverschilligheid. Dat realiseerde ik me weer, daar op dat plein. Zwaaiend en kletsend gun ik al mijn lovers in memorylane het mooiste, en kijk ik glimlachend terug op de tijd die we deelden. Oprecht gelukkig omdat het ze goed gaat. Van iedereen die ik lief had, draag ik een stukje met me mee. Waar de een me leerde hoe belangrijk vrijheid voor me is, leerde een ander me dat seks me niet vies genoeg kan zijn. Ik leerde rust serieus te nemen, en dat de kleine moetjes waar ik geen zin in heb, toch echt bij het leven horen. En ik ontdekte zowaar boosheid te voelen, in plaats van alleen maar verdriet. Een rijk palet aan gevoelens, maar onverschilligheid zit er niet bij.

Aan mijn laatste verkering heb ik te danken dat ik nu iedere woensdag in de eetkliniek zit. Zij was de eerste die me echt durfde te vragen hoe het nu zat met mij en eten, en daar zonder oordeel en niet afgewimpeld door mijn grapjes en snelle analyses op doorvroeg. Zij liet me inzien dat ik verbetering, en dus hulp, voor mezelf mocht willen. Ook al hield de relatie geen stand, een zakje liefde en dankbaarheid voor haar en onze tijd draag ik nog altijd met me mee.

Ik heb in de laatste zeven jaar meer gesekst, meer geleerd en zeker ook meer gejankt dan in de decennia daarvoor en ik had het niet willen missen. Het was juist nodig. De band met de vader van mijn kinderen is alleen maar beter geworden door de inzichten en communicatieskills die we apart van elkaar hebben opgedaan. Een liefde voor altijd, is al lang niet meer mijn ideaalbeeld. Het lijkt me al mooi als we met oud en nieuw allebei best een jaartje willen verlengen. En dat de eerlijkheid om te zeggen “nee, dank je” dan ook een felicitatie waard is.