Hanneke: “Ouders die trots vertellen dat hun kind geen mobieltje krijgt, maken een denkfout”

Hanneke legt uit waarom zij het strikt beperken van de schermtijd van kinderen onzin vindt.

Alle ouders koketteren graag met hun goede opvoeding. Nee, kijk nu niet onschuldig links van je, of rechts. Jij ook. Heus. Met de gouden huisregels dat een broodje eerst hartig moet en dan zoet of dat iedereen in de verjaardagskring een handje moet krijgen bij binnenkomst. Een goedgemanierd kind is een fijn mens en een knap visitekaartje van jezelf.

Met beeldschermbeleid wordt veruit het meest geschermd onder opvoeders. Nog steeds zijn er ouders die vol trots vertellen dat hun spruit geen mobieltje krijgt op de basisschool. Want dat hebben ze toch niet nodig? Leren om zichzelf te vermaken zullen ze, en buitenspelen. En altijd die ergste: ‘Dat konden wij vroeger toch ook?’

Wat een denkfout, jongens. Speelde jij vroeger met een houten tol of met het deksel van een melkbus? Met knikkers van klei? Nee joh. In mijn jonge jaren waren het Barbies, skippyballen en als puber om onverklaarbare reden plastic speentjes die we aan een ketting regen. Kon je niks mee, maar trots dat ik was. Al mijn vriendinnen hadden een setje, en allemaal net een andere variant, die precies genoeg ruimte bood voor het etaleren van onze ontluikende persoonlijkheid. Zoals de kinderen van nu dat doen met telefoonhoesjes.

Het hebben van een eigen mobieltje als prille tiener gaat niet om een telefoon, om de apps of de filmpjes erop. Een mobiel gaat om meedoen. Sociale samensmelting is een primaire levensbehoefte, al helemaal voor kinderen. Ze willen heus niet zoveel, behalve dan erbij horen. Kijk liever naar wat je kind nodig heeft en belangrijk vindt, dan te hameren op je eigen pedagogische principes. In appgroepjes zitten met de klas, in subgroepjes met vrienden, dat is tegenwoordig het sociale cement. Speelafspraakjes maak je niet meer trekkend aan de bel in het weekend, maar append op je Apple.

Zo is het ook met gamen. Doe er niet zo moeilijk over, joh. Met je schermtijd van een uur, niet starten voor vijven en een kookwekker om aan te kondigen dat het uit is met de pret. Beweeg gewoon met je kind mee. Want weet je waarom de vrienden van mijn jongens altijd hier willen afspreken? Dat heeft echt niks te maken met mijn warme ontvangst met thee en koekjes kan ik je vertellen. Nee, ik dein gewoon zachter door hun dag. Ze mogen gamen in een blok, de ene keer is dat twee uur, de andere keer iets langer. Heus geen zes uur, want ja, die ogen. En ze kunnen best zelf bepalen wanneer ze hun beeldschermblok inzetten. Want gamen is iets sociaals en is toch echt het leukst als hun vrienden in dezelfde pot zitten.

Ik kijk vaak even met ze mee, en geloof me, ik ben zelf nooit verder gekomen dan level drie in SuperMario op mijn broers GameBoy, en zij vertellen enthousiast over de fabrieken die ze online bouwen, de auto’s die ze kopen en de bedrijven die ze runnen. Ja, je leest het goed. Mijn baby van 12 heeft in TDA (dat is een game, en nee, ik weet niet waar die letters voor staan) een taxidienst waarin hij andere spelers tegen betaling van de ene plek naar de andere brengt. Daar moest hij online zijn rijbewijs voor halen, een verklaring van goed gedrag verdienen en een verkeersexamen doen. Pas na een goede sollicitatie, met brief en gesprek, mocht hij in dienst. Oh ja, en of hij ook even van tevoren doorgeeft dat hij een paar dagen weg is, want anders loopt de planning vast. En dat doet hij.

In het begin riep ik nog weleens zomaar dat die laptop dicht moest en dat we gingen eten. Kind boos, ik boos. Want het echte leven heeft toch altijd voorrang op het gameleven. Totdat mijn kleine druif me uitlegde dat hij daar, in zijn wereld, ook verantwoordelijkheden heeft en dat het zuur is als hij net een dienst aanneemt en er dan weer uit moet. En hij heeft gelijk. Mijn kind leert zichzelf verkopen, afspraken maken en zich daaraan te houden, hij leert feedback te geven en te incasseren en om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Gamen is geen vlucht voor stille jongens, geen hersendodend schermkijken, het is een tweede wereld met bijbehorende mores. De vrienden die hij online heeft, met wie hij belt via de computer, wijzen hem terecht en geven hem complimenten. Ze lachen en werken samen.

Gamen is ook groeien. Niet altijd, van alleen schieten word je niet veel scherper, maar de digitale wereld en onze eigen maatschappij mengen zich steeds vaker. Vandaag verklaarde een grote uitzendorganisatie dat ze, wegens het hardnekkige tekort aan personeel, nu ook mensen aantrekken via een game. Aanstaande heftruckchauffeurs kunnen oefenen in een game en daarna hun diploma halen. Eentje die in de echte wereld kan worden omgezet in een geldig papiertje. Vind ik dus te gek. En slim.

Dus, kookwekkerouders, kijk niet alleen op je klok, maar ook eens naar de ware tijd. Want ondertussen leren die kokette kindertjes van jou het echte leven, en daar nemen ze je graag in mee.