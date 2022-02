Hanneke: “‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ is zó waar”

Als Hanneke door de duizenden foto’s en screenshots op haar telefoon scrolt, komt ze tot de conclusie dat ze haar excuses moet aanbieden.

Er staan 9847 foto’s in mijn telefoon. Van de kinderen, tot minstens drie jaar terug, en m’n favorietjes uit hun babytijd. Zeker twintig wonderlijke wolkenluchten ook, m’n slimme telefoon heeft inmiddels - uit zichzelf! - een mapje zonsondergangen gemaakt. Hier en daar staan er nog wat selfies voor verloren liefdes en datingapps op, foto’s van weekendjes met vriendinnen en wat flashbacks naar tripjes die ik nauwelijks terugkijk. Dat ze nooit gesorteerd in een boek verschijnen, daar heb ik me inmiddels bij neergelegd.

Gieren om moeders pagekapsel

Hoe jammer ook, want ik vond het als kind juist een van de leukste bestedingen van een regenachtige zondagmiddag. Samen met mijn broer gieren om mijn moeders pagekapsel en het bewijs dat mijn vader nog haar had. Roepen dat we nog weten hoe de oranje met roze tuinstoelen van oma zaten en dat die goed-voor-je-voeten-schoenen toen al belachelijk lelijk waren.

Nu stuur ik af en toe een babyfoto door naar mijn jongens, of ik duw mijn scherm in een sentimentele bui onder hun neus. “Kijk jongen, hier kon je net fietsen.” Is toch anders.

Tegeltherapie

Maar veruit de meeste foto’s zijn in feite screenshots. Afbeeldingen van inspirerende quotes die ik tijdens een rondje werk voor me uit schuiven tegenkom. Of juist diepe gedachten op een tegeltje die ik tijdens een nacht research naar antwoorden op van alles waar ik mee zit, tegenkom en dan opsla. Tegeltherapie noem ik het. ‘Heb geduld met jezelf, niets in de natuur bloeit het hele jaar’ vind ik bijvoorbeeld een hele fijne. ‘Nothing that is for me will miss me. I do not have to chase’ van Alex Elle doet het ook goed voor dit ongedurige tiepje. En dan nog over de liefde: ‘You’re too full of life to be half loved’. Och jongens, ik hou ervan.

Ja, ik zie ook heus wel dat ze een hoog Xenos-gehalte hebben en dat het bijna niet kaziger kan dan ‘Home is where the heart is’, maar voor mij zijn m’n screenshots met tegeltherapie een soort breinroersessie in snackformaat. Het appje naar de therapeut dat ik nu niet meer hoef te sturen. Stof tot nadenken, een klein zetje in de rug of gewoon een digitale warme hand. Ze hielpen me al eens van een foute liefde naar een goede, van een luie levensstijl naar een fitte en soms zijn ze ook gewoon even mijn lach van de dag.

Welgemeende sorry

Ik mocht ze dan ook graag te pas en te onpas naar vriendinnen in allerlei liefdes- en levenscycli sturen. Soms moest ik wel twintig minuten zoeken tussen die 9847, maar dat had ik er graag voor over. Rake tekst, verrassende vormgeving, echt een cadeautje.

Het was pas laatst toen ik er zelf een ontving van een vriendin, dat ik merkte hoe irritant het eigenlijk is. Ineens zag ik: ik wil helemaal geen oplossingen, geen diepzinnige inzichten, ik wil gewoon mijn verhaal kwijt. Dat je gewoon even luistert, een ‘goh meis’ en een hartje misschien. Dat is voldoende. Dus hierbij een welgemeende sorry naar iedereen die ik monddood maakte met mijn spreuken, wanneer eigenlijk alleen mijn luisterend oor gevraagd werd. ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ is een klassieker omdat-ie zo waar is. Want wie luistert, ziet.