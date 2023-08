Hanneke: “Tot voor kort was ik niet zo goed in leuke dingen doen”

Hanneke Mijnster is een compleet ander mens nu ze dagelijks een pil slikt. Nee, niet díe pil...

Mijn aanrechtblad is elke avond leeg. De rommelhoek naast mijn kapstok is opgeruimd (vier volle zakken weggegooid!) en mijn agenda overzichtelijk gepland. Wat niet past, heeft gewoon pech. En rust krijgt ruimte. Sinds een maand of wat ben ik een leuker mens. In ieder geval voor mezelf, en ik denk ook voor anderen. Het lukt me nu namelijk wel om geconcentreerd te luisteren naar wat je vertelt, zonder me af te vragen waar langslopende mensen zoal naartoe gaan of hoe mensen zonder handtas dat toch doen. Ik ben er helemaal bij met mijn hoofd en dat is nieuw voor me.

Ik merk het vooral bij leuks. Tot voor kort was ik namelijk niet zo goed in leuke dingen doen. Huh? Hoezo? Ja echt. Bij iets waarnaar ik enorm uitkeek, had ik vaak mijn kruit al verschoten in de voorpret. Bij avonturen die verrassend fijn waren, kon ik mezelf helemaal verliezen en kostte het me dagen om mijn geluksemmertje weer te vullen. Op vakantie zat ik op dag drie steevast op het toilet mijn overprikkeling weg te snikken.

Ik dacht dat het bij me hoorde, een kwestie van leren en accepteren. Ik ben nu eenmaal raar en moeilijk, en - kom er maar in met je commentaar - hoogsensitief. Introvert. Verlegen. Wat heb ik me geschaamd voor mijn eigenaardigheid. Bij ‘dingen’ die ‘leuk’ zijn, die iedereen leuk vind, en ik niet. Zoals op vakantie gaan, of lunchen met collega’s. Ik liep er altijd op leeg.

Verleden tijd inderdaad, want ik ben een ander mens. Makkelijker, in de eerste plaats voor mezelf. Het is een verademing. En dat allemaal door de pil. Niet die tegen baby’s, maar eentje tegen de hele crèche die van nature in mijn lijf huist. Sinds ik weet dat ik adhd heb, slik ik iedere ochtend een capsule met methylfenidaat, een amfetamine die ervoor zorgt dat mijn dopamine en adrenaline niet in één keer opgebruikt worden door mijn lichaam, maar de boel een beetje lekker uitsmeert over de dag. Dat maakt mijn moeilijks - zoals opruimen of mijn werk plannen - minder moeilijk en mijn leuks vooral leuker. Deze zomervakantie heb ik voor het eerst uitjes vooruit gepland, waardoor ik minder stress en falen voelde. Het lukte me om in het moment te zijn en te genieten. Zelfs op het drukste plein van Barcelona, met twee zwetende pubers en om de vijf minuten dorst, was ik zo blij dat ik er was. Ik wilde niet naar huis, het hoefde allemaal niet anders. Ik was gewoon en alles was oké. Dat was voor mij fijn, maar voor mijn jongens des te meer.

In mijn zoektocht naar adhd ja of nee, die gepaard ging met veel wachten, afwijzing (want overal vol) en enkele kastje-naar-de-muur-situaties, vlogen de meningen me om de oren. Waarom moest ik zo nodig een diagnose? Ik wist het toch eigenlijk wel? Wat zou zo’n label me nog brengen? En vooral geen pillen en troep in m’n lijf toch zeker? Ik moest geen afgevlakte versie van mezelf worden. Dat zou ten koste gaan van mijn creativiteit en was het niet gewoon een kwestie van accepteren?

Klopt. En dat lukt juist door die diagnose. En doordat ik dus wel slik. 10 milligram per dag en het blijkt een wereld van verschil. Het leven voelt niet meer als de Mount Everest beklimmen op blote voeten, in bikini, maar als om half vier naar het strand fietsen in een mooie jurk.

Niet om hier nu de pillenpooier uit te hangen, maar ik trek mijn tool wel graag uit het verdomhoekje. Ik accepteer en leer, start binnenkort met groepstherapie met allemaal andere volwassen adhd’ers (hoe fantastisch wordt dat!) en ik slik dus. Zoals je een bril opzet als je zicht niet scherp is en steunzolen draagt als je voeten plat zijn, slik ik een zeefje omdat mijn interne filter nogal gulzig blijkt. En dat is uiteindelijk voor iederéén beter.

Ik vind mezelf fijner met m’n hulpstuk, ook in de bouncer als het goedje is uitgewerkt. ’s Avonds rond een uur of acht ben ik druk en tegendraads, en volgens m’n kinderen hilarisch. “Neem je er morgen wel weer een?” vragen ze lachend. Laatst dacht ik: nou, ik laat ’m even. Zondag, geen moetjes, die pil hoeft niet altijd en wat bleek? Ik zat mezelf de hele dag in de weg. Liep als een slaaf achter mijn eigen impulsen aan, at chocola en kocht bijna een nieuwe tafel online omdat ik de mijne ineens helemaal zat was. De hele middag zocht ik naar wat ik miste: m’n fijngeslepen zelf.