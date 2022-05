Hanneke’s personal trainer gaat twee weken op vakantie en dat betekent dat ze er alleen voor staat. Maar of dat goed gaat...

“Wat moet ik dan?” vroeg ik nog.

Maar hij ging toch. Twee weken Lanzarote en hup, daar zakte het vertrouwen me al in de schoenen.

Tuurlijk, die man heeft ook recht op vakantie, maar mijn ruggengraat valt of staat bij zijn aanwezigheid.

We zien elkaar al twee jaar lang twee keer per week. Dat is vaker dan mijn beste vriendinnen, mijn ouders en mijn verloren verkering. Hij is m’n praatje van de dag en kent m’n geheimen. Vaak ziet-ie al aan mijn loopje hoe de vlag erbij hangt.

Ik voel me altijd beter nadat we hebben afgesproken, maar nu moest ik dus ineens twee weken zonder. Het viel me op dat ik een lichte teleurstelling moest onderdrukken. Voor de sociaal-wenselijkheid vroeg ik nog wel hoe hij dat dan zou doen die twee weken, maar tijdens zijn antwoord dacht ik toch vooral aan mijn eigen hachje. Want hij kon dan wel een hotel met gym hebben geboekt, ik moest het toch thuis gaan rooien met mijn kettlebell van 4 kilo en m’n buikspiermatje. Ik ben namelijk geen lid van de sportschool en mag er alleen maar naar binnen omdat hij zo vrolijk vanachter de balie naar me zwaait. Daarmee plaatst-ie meteen de P in personal trainer. Niet alleen daarmee, trouwens. Daar kwam ik wel achter in die veertien hele dagen. Want hoewel hij me tips gaf voor thuis, (Hardlopen! Kettlebell! Squats!) inclusief voordoen ook nog, kwam ik geen meter vooruit. Slechts één keer deed ik wat crunches op mijn bed (nee, dat is geen chips) en ik wandelde wat door de duinen en de polder. In die volle twee weken ging mijn hartslag alleen maar van het afdrogen van mijn tenen omhoog.

En nee. Néé. Het is niet het uitblijven van de spreekwoordelijke stok waarom ik die hele Lanzaroteperiode op mijn lauweren bleef rusten. Natuurlijk helpt het dat we elke maandag en donderdag om tien uur fris in de ring staan voor een uur boksen of krachttraining. En dat-ie zo aardig is en zo gezellig. Zijn ware talent is toch dat mijn personal trainer een illusionist is. Hij laat me doen wat ik helemaal niet kan. Honderd kilo deadliften bijvoorbeeld. Vertelt-ie een heel verhaal over fakeweights die je op de stang kunt doen, zodat de rest van de sportschool denkt dat je heel sterk bent. Sjouwt ondertussen voor mij allemaal schijven die stang op en terwijl ik denk dat ik met geluk veertig kilo kan heffen, blijk ik ineens al over de negentig te zitten. Uit mezelf, of in m’n eentje, zou ik het niet eens proberen. Maar met hem erbij kan ik ineens veel meer. “Zeg maar tegen jezelf dat je vijftig trappen moet geven”, roept hij bijvoorbeeld. Maar we doen er veertig met links en met rechts en omdat die vijftig in mijn hoofd rondzingen, ben ik bij de dertig nog niet moe. Nou ja, je had erbij moeten zijn. Waar het om gaat is dat er zonder Justens psychologische spelletjes ineens bar weinig wordt gesport. En waarom? Ik vind het toch leuk? Ik weet dat ik het kan, ook hardlopen, ook planken, ook zelf met gewichten aan de slag, en ik weet dat ik er blij van word. En toch werden het twee weken vol chips en bier in plaats van crunches en barbells. Ik miste de magie.

Gisteren zwaaide hij me, zongebruind en strak als altijd, weer vrolijk tegemoet vanachter de balie. Na de eerste hoe-is-hets kwam die onvermijdelijke vraag: heb je nog getraind?

“Nee niks”, zeiden we in koor.

Magisch.