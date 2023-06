Hanneke: “We vieren de liefde en de vrijheid, totdat we met een blik elkaars concurrenten worden”

Het is niet altijd makkelijk in de lesbische scene, heeft Hanneke inmiddels geleerd.

Mijn eerste meisje waarschuwde me er al voor. “Blijf weg uit de scene”, zei ze. En: “Vrouwen zijn altijd gedoe.” Aan dovemansoren natuurlijk, want ik was net in mijn glitterbadpak van de regenboogglijbaan af geroetsjt en wilde nog wel een keer. En nog eens, en nog eens. Ik had nog maar net aan het lesbische leven geroken en had minstens honderd vragen.

Dat ik vrij snel in een serieuze verkering schoot, maakte dat ik die waarschuwingen niet nodig had. Al was dit ook weer een vrouw die er niets van moest weten.

Ondertussen werd die scene iets magisch voor me. Die scene [spreek uit: sIEn] gaat over hoe de lesbische lijntjes lopen en hoe veel van die lesbische vrouwen elkaar wel kennen. Bijna alle lesbische vrouwen in de ons land, zo’n twee procent van de volwassenen, hebben via liefde of vriendschap wel een draadje met elkaar. We zijn nu eenmaal met een klein cluppie. Een idee dat ik alleen kende uit de verhalen, en van de serie The L Word, die ik al verslond toen ik nog dacht dat ik hetero was.

Nou, er was geen woord aan gelogen. Pratend over een podcast ontdekte ik dat die vrouw net met mijn ex gedate had, dezelfde ex die laatst ook contact had met de ex van een andere ex (volgt u ’m nog ja?) en ook mijn allereerste meisje bleek alom bekend. Niet zo gek en niet zo erg, ware het niet dat vrouwen naast vrienden elkaars ergste vijand blijken te zijn. Hoezo sisterhood? Het is me nu al een paar keer gebeurd dat de een me waarschuwt voor de ander. Op een vrouwenfeestje, in een luchtig gesprek of bij een borrel. Dikke stickers worden geplakt, zonder dat iemand het weet. “Zij is echt een borderliner”, of: “Die heeft een drankprobleem” of: “Heb je gedate met die en die? Niet doen hoor, want die is gek en heeft bijna iedereen gehad.” Terwijl de betreffende lijdend voorwerpen ondertussen van niets weten en ook maar gewoon naar liefde en vriendschap zoeken, snelt hun reputatie voor ze uit. Dus dit is de scene. Vandaar die waarschuwingen. Deze maand is Pride-maand en ik ben op heel veel trots, maar niet op de slangenkuil. We vieren de liefde en de vrijheid, totdat we met een blik de verkeerde kant op ineens elkaars concurrenten worden.

En het lijntje is dun, dat realiseer ik me ook. Want wanneer ik ontdek dat ik met iemand een date deel, dan mag ik ook graag ervaringen uitwisselen. Maar dan wel de goede, graag. Want hoe maken we de wereld Pride als we niet eens trots op onszelf kunnen zijn?