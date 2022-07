Hanneke: “Zo’n eendenbek voelt toch akelig koud aan op je persoonlijke hotspot”

Er zijn wat dingen veranderd in Hannekes leven, waaronder haar kledingmaat. Maar dat vindt ze helemaal niet erg.

“Kom over zeven jaar maar terug”, zei de huisarts. “Dat kan best nu je lesbisch leeft.” Ze had net mijn nieuwe spiraal gezet en hier in de behandelkamer stuitte ik zomaar op nog een voordeel van de vrouwenliefde. Een van de pijnlijkste correcties van Moeder Natuur, het plaatsen van zo’n haakje. Eerst die eendenbek die zogenaamd warm is gemaakt, maar toch akelig koud aanvoelt op je persoonlijke hotspot en een tang die je diepste binnenste tot je navel optrekt. En dat allemaal om, in mijn geval dan, net genoeg hormoon te ontvangen om niet meer ongesteld te zijn. Nu is dat ook geen overbodige luxe, want ik was nogal een grootverbruiker in de toiletartikelen. Sinds dat spiraal dus nooit meer, ik heb niet eens meer tampons in huis. Ik kreeg een keer zo’n afwasbare menstruatiecup opgestuurd van een PR-bureau. Dat ding was zo groot als een schaaltje van de borrelnootjes, dus ik geloof dat de vriendin aan wie ik ’m doorgaf er ook geen heil in zag.

Toch dacht ik van de week ineens: zou ik nog wel ongesteld kunnen worden? Of ben ik zo iemand die na al die vreselijke menstruatiegolven als tiener - ik ging op mijn twaalfde al aan de pil om de rode tsunami’s enigszins binnen de perken te houden - ook al op haar 41e in de overgang raakt? Niet dat ik ineens lijd aan nachtzweten of opvliegers, hoewel, ik zweet me regelmatig de tandjes, maar dat kan ook door de zomerse dagen komen, of door het extra laagje isolatie dat ik met me meedraag. En juist dat laatste zette me aan het denken. Het ging namelijk zo lekker, zelfbeeldtechnisch.

Met regelmatig een shotje positiviteit en een flinke voorzet in zelfliefde van influencer Lotte van Eijk, ging ik steeds meer van mijn lijf houden. Ik ging bewust vollere vrouwen volgen op de socials en met mijn omgeving in gesprek over mijn onzekerheden, en dat hielp. Maar vol of niet, iedereen heeft af en toe een beetje Lotte nodig. ‘Meideeeeeeeehh!’ roept ze in haar video’s, om je vervolgens in plat Rotterdams uit te leggen waarom het volledig van de pot gerukt is om je nog langer te schamen voor je hebben en houwen. Of om ook maar een dag in je leven onzeker te zijn over de zaken zoals ze zijn. Met twee keer per week trainen met mijn persoonlijke cheerleader, met eindelijk jurken en jeans kopen die ik echt mooi vind in plaats van wat geinige Hemaatjes die zo lekker zitten (want ook dat is zelfliefde) en met een nieuwe liefde die me goddank heerlijk vindt, hang ik languit in de positieve hoek. Gewoon in bikini naar het zwembad, in een strak pakje met een grote glimlach naar een festival en niet eens meer moeilijk doen over een nieuwe hand op mijn buik.

Dat mijn lijf veranderde zag ik wel, dat ik mijn pasbroek al een tijdje niet aan de waslijn trof, had ik ook als teken kunnen zien. Maar het was pas dit weekend, toen ik winkelend met mijn jongens aan mijn weerspiegeling in de etalageruiten constateerde dat ik die groeiende zelfliefde nogal letterlijk heb genomen. En: ik vind het niet eens erg. Of nou ja, niet afschuwelijk. Want na een periode van wittebroodsweken, corona en vakantie snap ik best dat de fat het overnam van de fit, maar ik voel me er prima bij. Ik schaam me niet meer zo vaak als voorheen en ik heb vertrouwen dat het wel weer goedkomt. Dat de biertjes in mijn date-avonden vanzelf weer spaatjes worden en mijn sportritme weer de drie dagen aantikt straks. Maar nu nog niet. Nu geniet ik van de vlinders en het vrije gevoel. Dat is pas een overgang.