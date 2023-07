Hanneke: “Zo’n goede opvoeding is vaak niet meer dan een maniertje”

Is het toepassen van etiquetteregels het bewijs dat er sprake is van een goede opvoeding? Hanneke Mijnster vraagt het zich af.

“Mijn ouders hebben me goed opgevoed”, lacht de 15-jarige. De goedlachse vrolijkerd komt vannacht logeren bij mijn grote zoon. Hij spreekt me aan met ‘u’, trakteert meteen op een ijsje wanneer we bij het strand aankomen en is na het eten de eerste die helpt met het afruimen van de tafel. Technisch gezien is er inderdaad niets op zijn overtuiging af te dingen.

Al vaker in mijn leven trof ik mensen die claimen een goede opvoeding te hebben genoten, en al die keren werd ik er een beetje zenuwachtig van. Want wat is goed? U zeggen? Bedanken voor het eten? De etiquette volgen? Voor mij voelt die zelfbenoemde kwalificatie als een merkwaardige mix. Enerzijds een proeve van onbekwaamheid, want in die goede opvoeding is het thema bescheidenheid kennelijk niet meegenomen. En aan de andere kant voel ik er ook altijd een kleine aanval in. Als tekortschieten op iets wat ik - kennelijk onterecht - minder belangrijk vind.

Want van mij hoeft dat ongemak niet zo. Iedereen een handje geven bij binnenkomst? Vind ik onzin. Bij twee personen gaat het nog, boven de drie geef ik alleen een zwaai. Van mij hoeft de gast juist niks te doen. Ga lekker genieten en laat je verwennen, terwijl anderen het juist onbeleefd vinden als ik, of mijn kinderen, zelf dat voordeel pak. Het zijn de ongeschreven regels die glans geven als je ze weet, en wrijving wanneer je net in een ander hoofdstuk zit.

Tijdens een samengesteld-gezinsvakantie stond mijn liefde van toen erop dat mijn zoon zijn zwarte joggingbroek zou verruilen voor een echte broek, voordat we uit eten gingen. De zoon vond het onnodig, ik ook, want we waren nu eenmaal in een skidorp en hadden de hele dag al in drukkende skipakken rondgelopen. Ik zei niks. Weer voelde ik mijn 1-0 achterstand in hoe het hoort versus wat ik vind. En door mijn zwijgen liet ik uiteindelijk drie mensen in de steek.

Zo niet de logeerpuber. Die gooit alles eruit. Lekker primair. Wijzend naar dikke mensen op het strand, roepend dat hij geen hekel heeft aan homo’s maar zich wel kapot ergert aan mannen die stijf staan van de vrouwelijke maniertjes vroeg ik me hardop af of deze jongen wel in de gaten had bij wie hij die dag te gast was. Tijdens het eten mopperde hij ook nog even dat hij niet moeilijk deed over buitenlanders, maar dat het wel verdomd oneerlijk was dat hij later geen huis zou kunnen krijgen terwijl al die asielzoekers probleemloos riant kunnen wonen.

Pubers houden van provoceren, dat weet ik, maar hier kwam duidelijk een paplepel aan te pas. Ze moesten maar blijven waar ze waren, en anders zou hij wel in Dubai gaan wonen. Het leverde een mooie discussie op bij de boterhammen. Waarna ik concludeerde dat zo’n goede opvoeding vaak niet meer is dan een maniertje, en hij met zijn aansporing naar mijn puber om even samen de tafel af te ruimen, toch nog punten scoorde.