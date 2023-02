Het enige dat aanstaande vaders moeten leren is het omgaan met hun hormonale vrouw?!?

Zwangerschapshormonen vooral heel erg zielig voor de man die met dat labiele loeder moet leven? Libelle’s Tara (hormonaal, maar heus geen heks) wil er niks meer over horen.

Zwangerschapshormonen beheersen momenteel mijn leven. Het begon zo’n zes maanden geleden, toen ze besloten iedere hap eten weer via de ingang naar buiten te bonjouren. Heel handig hoor, het bannen van voedzame etenswaren net wanneer er een paar cellen moeten worden omgetoverd tot baby. Vervolgens zorgden mijn hormonen voor vermoeidheid en vergeetachtigheid. Ook heel handig, wanneer er honderdmiljoen babyzaken geregeld moeten worden. Van afspraken als echo’s en bloedprikken tot het regelen van kraamzorg en kinderopvang. Op zich wel fijn om dan een werkend brein te hebben, maar dat zagen mijn hormonen blijkbaar niet zo.

Tegenwoordig tergen ze me op een andere manier: opvliegers. Het zweet breekt me op willekeurige momenten uit. Zo heb ik het op het ene moment nog frisjes, zoals normale mensen in februari. Het volgende moment loop ik rood aan, druipt het zweet in straaltjes uit mijn poriën en trek ik willekeurige kledingstukken uit, zoals alleen psychopaten en vrouwen in de overgang dat doen. Mijn collega’s zien me het liefst morgen met zwangerschapsverlof gaan, omdat ik overal alle ramen openzet. En die ene zwangere collega vindt me ook niet meer leuk, omdat ik mijn zweetlucht continu met deodorant poog te maskeren, wat bij haar weer kokhalsneigingen opwekt.

Ik kan dus niet ontkennen dat zwangerschapshormonen nogal een ding zijn. Waar ik me wel ontzettend aan erger - en dit zal wel weer hormonaal van me worden gevonden - is het volgende fenomeen: mensen die suggereren dat vooral aanstaande váders daarvan het slachtoffer zijn. Sterker nog, het is al meermaals voorgekomen dat mijn vriend sterkte werd gewenst met míjn hormonen, waar ik bij stond: “Sterkte hè, met de kwalen en bevallen enzo” (tegen mij) en “Jij natuurlijk ook sterkte, met de hormonen, hahaha” (tegen mijn vriend).

Laatst kwam ik dit fenomeen nog ergens anders tegen. Namelijk op een website die een cursus voor mannen aanbood. ‘Deze videocursus is speciaal gericht op aanstaande vaders. Zo leer je onder andere hoe je moet omgaan met de stemmingswisselingen van je zwangere vrouw’, stond er. Besef even: iemand kreeg de opdracht om een wervend tekstje te schrijven over de desbetreffende cursus en besloot dat de belangrijkste les toch wel is hoe je als man moet omgaan met zo’n heks van een hormonale vrouw. Niet wat je moet doen als de vliezen breken, wat een vacuümpomp is of hoe je doodenge ziektes bij je partner of je baby kunt herkennen. Nee: hoe deal je met zo’n labiel loeder in huis? Dat is de hamvraag.

Volslagen belachelijk, als ik dat even zo bescheiden mag verwoorden. Want ja, ook ik klaag weleens tegen mijn vriend over mijn kwalen en ja, ook ik begin weleens zonder enige verklaarbare reden dramatisch te huilen, maar ik ben geen heks. Roepen dat hij het nu wel erg zwaar met mij zal hebben, dat is gewoon niet zo vriendelijk. En zelfs al deelt de aanstaande moeder weleens een sneer uit of wisselt ze van stemming, dan weegt het leed hiervan niet op tegen bekkenpijn en uitscheuren. Kortom: het stuit me nogal tegen de borst – en laat die zone nu juist heel gevoelig zijn. Je weet wel, hormonen.