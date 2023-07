Hilmar: “Wat doe je met je spullen als je even in zee wil zwemmen?”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Je ligt op het strand, lekker in je eentje, met partner, vriendinnen, je moeder of wie dan ook. Het is warm, héél warm en na een tijdje denk je: ik moet nu toch echt even de zee in duiken. Met een beetje mazzel zijn er geen kwallen en is dit in theorie een uitstekend idee. In theorie, want in de praktijk stuit je dan op een probleem. Als iedereen mee gaat zwemmen (of je bent alleen, wat ik van harte kan aanbevelen), wie let er dan op de waardevolle spullen? Geld, telefoon, bankpasjes, huis- of autosleutels? Ooit hoorde ik hiervoor een briljante oplossing: een babyluier.

Ja! Simpelweg de waardevolle spullies in een babyluier – een schone – doen, oprollen alsof het een poepluier is en ergens tussen handdoeken, koelbox en strandstoel laten slingeren. Geen dief die daar de grijpgrage vingertjes naar uitsteekt. Nou liggen die luiertjes bij mij thuis niet meer in de kast, dus een goede tweede tip is de afleidingsmanoeuvre. Zet heel duidelijk een tas in het zicht met een handdoekje eroverheen en verstop de werkelijke ‘buit’ ergens anders. Zelf gooi ik het meestal over de boeg van even om me heen gluren of ik betrouwbaar uitziende strandburen zie.

Dan is het een kwestie van vragen of ze even willen opletten en de boel op goed geluk aan hen overdragen. Ook mij viel deze eer eens te beurt: of ik even wilde opletten, m’n groepje strandburen ging zwemmen. Dat ‘even’ bleek ik met een flinke schep zout te moeten nemen, want ze kwamen gewoon niet meer terug en ik kreeg ondertussen gierende trek. Gelukkig sjokte na verloop van tijd een ijsverkoper langs en toen de groep dat zag, renden ze het water uit om bij hem wat te kopen. Eindelijk was ik bevrijd van mijn strandwacht-taakje.

Doe je voordeel met deze tips als je hier de leukste zon-zee-strand-uitjes uitkiest. Veel plezier!

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans