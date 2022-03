Hilmar: “We wilden een ontwerp van couturier Mart Visser, om zelf te maken. En Mart zei ja!”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Dat verrukkelijke geluid van een naaimachine die er een kaarsrechte zoom in rammelt, het stampen van de naald rond een knoopsgat en het tollen van het klosje garen: het kan intens bevredigend zijn om na wat moeite een kledingstuk van de machine af te halen, het laatste draadje af te knippen en voilà: er is iets gecreëerd. Helemaal zelf gemaakt. Wie een naaimachine had of heeft, weet wat ik bedoel.

Voor mijn eindexamen kreeg ik een Singer, nadat ik jarenlang achter de Lewenstein van mijn moeder had gezeten. Op de kunstacademie naaide ik er stápels kleding mee, tot een complete catwalk-collectie aan toe. Daarna kwam de klad er een beetje in, maar sinds de eerste lockdown is de Singer weer terug in mijn leven. Dus toen we vorig jaar een uiterst succesvol patroon hadden voor een sierlijk fladderende zomerjurk (collega Barbara kreeg haar moeder zo gek om er meteen twee voor haar in elkaar te zetten), was ik er als de kippen bij. Bovendien werd daar het zaadje geplant voor een wat prestigieuzer project: een heus ontwerp van couturier Mart Visser om zelf te maken. We zochten contact, en Mart was gelukkig net zo enthousiast als wij. In no time gingen chef-mode Françoise en ik bij hem op bezoek in zijn atelier.

Speciaal voor Libelle heeft Mart een jurk én een top ontworpen die geschikt zijn voor elk figuur. Of je nu 1.60 meter bent of makkelijk de 1.80 meter haalt, maat 36 hebt of 44, curvy bent of brede schouders hebt: deze modellen zijn zó gemaakt dat ze iedereen prachtig staan. Het bewijs staat deze week in Libelle: Mart gingen samen met 9 Libelle-collega’s – coronaproof – op de foto in allerlei varianten, van schitterende couturestoffen van Mart Visser zelf. Kortom: print het patroon en aan de slag. Mail ons vooral het resultaat (redactie@libelle.nl) en wie weet, zie je je eigen exemplaar terug in het blad of op libelle.nl.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans