Hmmm... zal ik de vaginakaars kopen of een kinky testje doen?

Ik dacht dat ik inmiddels veel, zo niet alle, facetten van mijn seksleven redelijk in kaart had gebracht, mede door deze columns. Zo deed ik al eens een test waaruit bleek welke seksuele afwijkingen ik heb, maar nu las ik dat ik ook over een erotische blauwdruk beschik. Ik wist dat niet.

Dat is trouwens niet zo gek, want die seksuele blauwdruk kwam ik tegen op GOOP.com, de website van Gwyneth Paltrow. Niet een plek die ik dagelijks bezoek. Ze verkoopt er onder meer kaarsen met de geur van haar vagina (à 75 dollar) en daar word ik niet per se heel gelukkig van.

Dat de Amerikaanse lifestylegoeroe soms een beetje zweeft, betekent natuurlijk niet dat er niks interessants op GOOP.com staat. Zoals een interview met seksuologe Jaiya (heel hip zonder achternaam), die de erotic blueprint ontwikkelde, oftewel de erotische blauwdruk. Ze beschrijft er vijf: energetisch, sensueel, seksueel, kinky en de gedaanteverwisselaar (een mengvorm). Ze lezen stuk voor stuk als een horoscoop tijdens een supermaan:

Ben je het sensuele type? Dan gebruik je al je zintuigen tijdens de seks. Jouw superkracht is dat je full-body toegang hebt tot orgasmisch plezier door zintuiglijke sensaties. (Ja, laat dat maar even op je inwerken.) Je schaduwkant: te veel in je hoofd zitten en afgeleid worden door je omgeving of ontevredenheid over je lijf. Het energetische type raakt opgewonden van anticipatie, plagen, verlangen en smachten. Je bent zeer gevoelig en hebt weinig nodig om opgewonden te raken. Je schaduwkant: je lijkt frigide, maar dat is meestal slechts een overdaad aan indrukken waardoor je overprikkeld raakt en dichtslaat. Raak je opgewonden door cultureel bepaalde seksuele beelden en handelingen? Dan ben jij het seksuele type. Naaktheid, genitaliën, orgasmes en penetraties zijn je favorieten. Je raakt meestal vrij snel opgewonden. Je schaduwkant is te veel nadruk leggen op geslachtsdelen en orgasmes en te weinig ruimte bieden aan andere facetten van seksualiteit. Het kinky type wordt aangetrokken door taboes. Sommige zijn psychologisch, bijvoorbeeld machtsdynamieken, andere meer gericht op sensaties, zoals aanrakingen met touw op de huid of impact play. Het hoeft geen kink te zijn, het gaat om jouw persoonlijke taboes. Je schaduwkant: je schaamte voor jouw taboes, daardoor kun je het plezier in seks verliezen. De gedaanteverwisselaar is een combinatie van alle bovenstaande types. Je kunt voor iedereen een fantastische sekspartner zijn omdat je je kunt aanpassen aan elke vorm van sensualiteit en seksualiteit. Je schaduwkant: je vergeet je eigen behoeftes als je vaak te horen krijgt dat je ‘teveel’ bent of wilt, en de ander gaat pleasen.

Als ik deze omschrijvingen lees, dan vermoed ik dat ik het seksuele type ben. Ik neem echter het zekere voor het onzekere en doe een diepte-investering. Ik betaal 17 dollar voor een test die je hier kunt doen (maar let wel op, in upselling is ze misschien nog wel beter dan in archetypes, deze Jaiya). Na betaling krijg ik een link, mag 24 stellingen beantwoorden, en... ah... daar zijn m’n resultaten al. In de spammap uiteraard.

Verborgen tussen nóg meer aanbiedingen voor cursussen krijg ik de uitslag. Met twéé cijfers achter de komma, hè, dan weet je dat je echt je best hebt gedaan. In een ellenlange mail vol tips over hoe ik mijn valkuilen kan herkennen én aanpakken (‘via onze cursussen’) zit een video van een zwoel pratende Jaiya die me alles vertelt over mijn type en natuurlijk aanraadt om levenslang lid te worden van haar community.

Ik ben 17 dollar armer en een ervaring rijker. Da’s nog altijd 58 dollar goedkoper dan die kaars van Gwyneth.

Bettina (56) is online eindredacteur bij Libelle. Ze is getrouwd, heeft een volwassen zoon en een hond. Ze schrijft wekelijks over haar relatie en (seks)leven.

