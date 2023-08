Ik deed totaal geen moeite meer om hem te verleiden

Inmiddels is het weer een dolle boel in mijn slaapkamer, maar dat was niet altijd zo. Ik leerde onlangs dat er zeven redenen zijn waarom stellen geen seks hebben. In een aantal daarvan herken ik mezelf wel.

Te weinig of geen seks wordt vaak genoemd als een van de redenen van een relatiebreuk. Waaróm een van de partners geen zin (meer) had in seks, blijft vrijwel altijd onbenoemd. Is het gebrek aan seks oorzaak of gevolg van de verslechterde relatie? Een relatie zonder seks kan immers prima zijn, als beide partners het geen probleem vinden. In een kwart van de relaties in Nederland wordt amper gesekst, blijkt uit onderzoek, terwijl de meeste ondervraagden wel tevreden zijn over hun relatie.

Volgens de Amerikaanse seksuoloog en relatiedeskundige Tod Baratz zijn dit de 7 meest voorkomende redenen voor gebrek aan seks in een relatie:

Negatieve relatiedynamiek Conflicten, irritaties, passief-agressief gedrag, onuitgesproken ontevredenheid en teleurstelling zijn funest voor je seksleven. Vaak wordt het onthouden en vermijden van seks dan een manier om je ongenoegens te uiten naar de ander. Als dat zo is: meteen oplossen, die handel. Geen moeite doen Als je de ander(en) nooit verrast, verleidt of een plezier doet, dan is de kans groot dat er geen seks van komt. Dus stuur (seks)berichtjes, koop outfits, organiseer een romantisch diner of een verrassingsdate. Probeer iets! Maakt niet uit wat. Mental health issues Stress, angststoornissen, depressies of hevige emoties leggen verlangen en opwinding lam. Goed zorgen voor je (geestelijke) gezondheid is noodzakelijk voor je seksuele gezondheid. Seksuele verschillen De kans dat partners preciés hetzelfde opwindend vinden is nihil. Afwijkende voorkeuren voor kinks, fetisjes, het tijdstip van de dag of de frequentie zijn normaal. Ze worden pas een probleem als je ze negeert. Onderhandelen en creatief omgaan met compromissen is hier de sleutel tot succes. Seks staat laag op de prioriteitenlijst Als je in een lange relatie seks niet nadrukkelijk op je prioriteitenlijstje zet, verdwijnt het vanzelf uit beeld. Vergeet spontaniteit, dat leidt alleen maar tot teleurstellingen en rancune. Als je seks wilt, zul je dat zelf moeten prioriteren. Je weet niet wat de ander lekker vindt Veel mensen hebben geen idee wat hun partner opwindt. Misschien heb je er nooit over gepraat of wellicht vind je het eng om er (nog) over te beginnen. Als je het niet weet en je wil er niet over praten, dan zul je moeten accepteren dat je geen seks krijgt. Drukte Als je te druk bent voor seks, dan is er een probleem. Maak tijd of accepteer dat seks verleden tijd is. Dat laatste mag trouwens geen eenzijdige beslissing zijn. Werk samen, onderhandel en plan seks in.

Bij ons waren er drie redenen waardoor het er nooit meer van kwam. Ten eerste deed ik totaal geen moeite meer om hem te verleiden. Ten tweede was mijn bed een plek geworden om te slapen en was ik overdag druk met het dagelijks leven, en ten derde was seks absoluut geen prioriteit meer.

Inmiddels gaat het veel beter. Steeds vaker praten we over wat ons opwindt. Dat is meestal liefdevol of hilarisch en soms ook ronduit gênant. We ontdekten weliswaar dat we seksueel niet helemaal compatibel zijn en dat we ieder onze eigen voorkeuren en behoeftes hebben, maar die verschillen zijn gelukkig niet onoverkomelijk. Sterker nog: al doende leerden we ook de leuke kanten van elkaars gekke kanten kennen. Daar kunnen we weer jaren mee vooruit...