Ik wilde ‘even’ een sexy foto van mezelf maken…

Ik plaats een paar keer per week foto’s van mezelf – of van mijn eten, meer inspiratie heb ik niet – op Instagram. Ik zal nooit een beroemde fotografe worden, maar dit gaat me best leuk af, dacht ik. Totdat ik probeerde een sexy foto van mezelf te maken.

Op de onlineredactie van Libelle staat een manshoge passpiegel. Als ik op kantoor werk, maak ik altijd een #office #selfie met een outfitje van de dag. Vind ik leuk, en de mensen die mij volgen blijkbaar ook, want ze worden goed bekeken en ik krijg er veel positieve reacties op.

Laatst werd ik overmoedig en dacht: hoe ingewikkeld kan het zijn om een sexy foto van mezelf te maken? Die kan ik dan mooi delen in de naughty-appgroep die ik met mijn lief heb, bijvoorbeeld, om op een saai momentje de boel een beetje op te spicen.

Heb jij dat weleens geprobeerd, zo’n foto van jezelf maken? Dat valt namelijk nog helemaal niet mee. Niet dat ik me schaam voor mezelf of mijn lichaam, zeker niet, maar sexy wordt al gauw nogal plat. Wat ik wilde bereiken is de suggéstie dat er iets spannends gebeurt, en dat lukt niet met een foto van een blote borst. Full frontal is niet sexy, dat werd me al snel duidelijk. Ik krijg per direct meer respect voor iedereen die zich blootgeeft op OnlyFans – ik doe het ze niet na.

Probeer jezelf maar eens te fotograferen met je telefoon op de ‘front’-stand. Niet alleen staar ik telkens naar mijn eigen onderkinnen en in mijn neusgaten, maar het blijkt ook schier onmogelijk om met één hand het beoogde gebied vrij te maken en met de andere een foto te maken.

Onlangs leek het mijn lief een goed idee om ook in onze slaapkamer wat eh... privékiekjes te maken. Dat hij daar überhaupt over nadacht terwijl we leeftijdsgeschikte capriolen uithaalden, schrijf ik maar toe aan het feit dat een mannenbrein anders werkt dan dat van een vrouw én dat hij mij in flagrante delicto blijkbaar zo leuk vindt dat hij die momenten probeert vast te leggen.

Ook hier bleek het lastig om het gebeuren een beetje verleidelijk te fotograferen in plaats van plat of pornografisch. Ik was te zeer afgeleid om de foto’s goed te bekijken, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ze veel beter zijn dan de selfies van mijn decolleté.

Dan krijg ik een ingeving en maak precies één geslaagde foto. In de badkamer, net na het douchen, fotografeer ik mezelf voor de beslagen spiegel. Gelukt! Sexy, maar niet pornografisch, verleidelijk en onherkenbaar als mezelf. Je ziet precies níks van mijn blote lijf, maar de suggestie zegt meer dan duizend woorden...

Bettina (56) is online eindredacteur bij Libelle. Ze is getrouwd, heeft een volwassen zoon en een hond. Ze schrijft wekelijks over haar relatie en (seks)leven.

PS: Ik kreeg naar aanleiding van mijn post op Instagram diverse tips binnen die ik nog ga proberen. Misschien heb jij er ook iets aan: ‘Bijsnijden is key, het hoeft geen perfecte foto te zijn, maar je kunt een kleine angle gewoon gebruiken’. ‘Gebruik een statief’ en ‘Laat iemand anders foto’s maken’.