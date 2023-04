“Inmiddels denk ik dat er leven na de dood is”

In het hospice heeft Caroline dagelijks diepgaande gesprekken met vrijwilligers. De vaak vrijzinnige ideeën die haar aanspreken ‘adopteert’ ze voor het Grote Loslaten dat voor haar ligt.

Nu mijn aardse bestaan op z’n eindje loopt, komen er als vanzelfsprekend allerlei vragen bij me op. Of er leven na de dood is bijvoorbeeld. Inmiddels kan ik daarover melden dat ik denk dat dat zo is. Tot nu toe stelde ik me dat altijd voor als een gezellig café waar ik overleden familie, vrienden en bekenden weer zou ontmoeten.

De diepgaande gesprekken die ik hier in het hospice met de vrijzinnige vrijwilligers eigenlijk dagelijks heb, kleuren dit toch wat frivole plaatje inmiddels verder in. Van de kamer en suite met een lichte en een donkere ruimte, die vanzelf licht wordt als je door de schuifdeuren gaat, tot ‘over mijn lijden heengaan’, een mooie uitleg van overlijden. Van de week zei ik dat ik elke gedachte die ik hier hoor en die me aanspreekt gewoon adopteer.

Doodgaan, beginnen ik goed te beseffen, is niet voor watjes. Boven alles is het loslaten, van alles wat me lief is, het grootste en zwaarste loslaten dat er bestaat. Daarbij moet ik wel op zoek naar hoopgevende gedachten en troostende, soms zelfs luchtige, woorden. Dat is onontbeerlijk. Anders is het echt niet vol te houden.

Toen de veelzijdige theoloog Huub Oosterhuis, van wiens werk ik tot mijn spijt veel te weinig weet, op 9 april overleed, stuurde de vader van Pleun me een citaat uit een artikel over hem. Hij vond het een fijne overpeinzing: “Over de eeuwigheid zei Oosterhuis in 2008 in Trouw: ‘Ik heb gedachten over een leven na de dood, die zijn zo fantastisch dat ik ze niet prijsgeef. Wat is er mooier dan te denken dat je je geliefden weer terug gaat zien? Je hoeft me niet uit te leggen dat het onzin is, maar het is wel de mooiste onzin die ik ken. En is het eigenlijk wel onzin?”

Ik antwoordde hem: “Ja! Ik dacht er dit weekend ook over na en stelde me toen zo voor dat ik dan vrij ben om overal en nergens ‘goedwillend te gaan spoken’, om de wereld een stukje beter of mooier te maken. Sprak me zeer aan, die gedachte.”

En dat voelt nu, een paar weken later, nog steeds zo. De afgelopen tien jaar heb ik me in toenemende mate vermaakt met ‘dingen’ delen op Facebook. Zo nu en dan een vakantiefoto, maar vooral met kleine genoegens van het leven. Gedachtenkronkels, vals coronacommentaar en mijn visie op Trump en de Amerikaanse politiek.

Tijdens mijn wandelingen met Ceesje liep ik ’s ochtends vroeg in mijn hoofd dan al de zinnen te formuleren, Het zou me niet verbazen als ze me hier in de buurt ‘dat rare vrouwtje met dat hondje, dat altijd in haar eentje liep te lachen’ noemen.

Dat type wil ik wel graag blijven. In het hiernamaals (hé Berthyl, jij hier!) en het hele universum de boel gezellig een beetje opschudden. Boodschappen de wereld insturen op plekken waar ze nodig lijken. In de oren van mijn geliefde familie en vrienden blijven fluisteren. Misschien soms wel tot vervelens toe, zodat ze sissen: “Mam, Ca, Griepie, sodemieter op!” Ik kan er nu al om lachen.

Deze week ben ik daarom met mijn zus en vriendinnen aan een projectje ter voorbereiding begonnen. Iemand hier vertelde me over samen een woord afspreken, zodat een nabestaande weet dat je je er even tegenaan zit te bemoeien. Ze mogen niet te voor de hand liggend zijn, diegene moet écht beseffen dat ik het ben. Heel benieuwd hoe dit lijstje eruit zal gaan zien. En óf het werkt natuurlijk. Je hoeft me niet uit te leggen dat het onzin is, maar het is wel de mooiste onzin die ik ken...