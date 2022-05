De schoonmoeder van James is bij hem thuis. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Maar als het aankomt op eten bewaren, hebben ze een groot meningsverschil.

Mijn schoonmoeder logeert bij ons. Ik ben dol op mijn schoonmoeder. Ook als ze tien nachtjes blijft logeren. We lijken namelijk enorm op elkaar. Er is alleen één ding dat ons kan laten botsen. Ik ben dol op een schone keuken en mijn schoonmoeder is dol op het niet weggooien van eten. Ze is hier nu vijf dagen en de koelkast en het aanrecht staan vol met potten en pannen vol oud avondeten.

De zuurkoolschotel van vrijdag, de pastasaus van zaterdag, de rotiplaten van zondag en de bami van maandag. Het is niet te doen. En als ik op het punt sta om iets weg te gooien, verschijnt ze opeens uit het niets in de keuken.

“Ik ga dat nog opeten, hoor”, zucht ze dan.

“Wanneer dan?” vraag ik

“Dat weet ik niet, jongen, maar ik ga het opeten. Eten mag niet vermorst worden.”

En dat begrijp ik. Ik begrijp haar. Ik voel me steevast schuldig als ik de inhoud van een koekenpan in een pedaalemmer moet laten glijden, maar het is niet anders.

Op een schoteltje in de koelkast ligt een halve gehaktbal. Deze gehaktbal heeft mijn schoonmoeder uit Portugal meegenomen. De gehaktbal ging mee het vliegtuig in. En nu ligt het arme stuk vlees al bijna een week in onze koelkast. De koelkast begint vreemd te ruiken. Het bederven is begonnen.

“Wanneer ga je die gehaktbal opeten, Nani?” vraag ik.

“Spoedig, jongen.”

“Maar de bal ruikt niet goed meer. Ruik dan. De bal ruikt naar een soort overvolle leegte. En volgens mij zie ik al wat schimmel verschijnen.”

“Nee, jongen, dat is peterselie. Jullie kinderen willen alles maar weggooien, maar er is niets mis met deze gehaktbal. Mijn Portugese slager is de beste slager van de Algarve. Goed vlees rot niet, jongen. En als het wel rot, dan smaakt het nog steeds lekker. Geloof mij. Geloof je me, jongen?”

“Ik weet het niet, Nani. Dit ruikt echt niet gezond. Als vlees naar kaas begint te ruiken, ben ik weg.”

“Jullie kinderen weten niet meer wat lekker is. Neem deze watermeloen!” Mijn schoonmoeder wijst naar de halve watermeloen die al dagen op het aanrecht ligt te watermeloenen. Ik zie pitjes en ik zie fruitvliegjes en na een tijdje begint alles op elkaar te lijken. De watermeloen is al haar kleur verloren.

“Laat me dit voor je snijden. Geloof mij, dit is de lekkerste watermeloen die je ooit gaat proeven. Geloof je me?” vraagt ze.

Ik pak een plak watermeloen van het aanrecht en neem er eerst een lik van. Ik wil eerst proeven en dan pas happen en kauwen. De meloen smaakt zoeter dan normaal. Bijna onnatuurlijk zoet. Alsof de watermeloen vannacht langdurig met een suikerspin heeft gevreeën. Alleen vind ik de structuur lastig. Ik hou van stevigheid in mijn mond. Niet van dat weeïge.

“En jongen? Lekker?” vraagt mijn schoonmoeder.

“Zeker niet vies. Alleen vind ik het zo zacht. Zelfs de pitjes zijn zacht.”

“Het is watermeloen, toch? En toch ben je verrast door wat vloeibaarheid? Jullie kinderen moeten nog veel leren.”

Jullie kinderen. Zo noemt mijn schoonmoeder ons. Mijn vrouw en ik. Jullie kinderen. Mijn vrouw is 48 en ik word over een maand 42. Jullie kinderen. Ik vind het eigenlijk wel fijn. In feite ben ik ook nog maar een kind. Wil ik nog een kind zijn.

Ik trek de koelkast open en vraag beleefd aan haar of ik de gehaktbal weg mag gooien. Ze kijkt me aan. Haar ogen veranderen in handgranaten.

“Nee, jongen. Ik ga die gehaktbal nog opeten. Heb geduld. Die gehaktbal gaat echt niet weglopen.”

“Nog even en dat ding loopt weg hoor. Vlees hoort niet naar kaas te ruiken, Nani.”

“Goed vlees wel. In goed vlees zitten alle geuren verstopt, jongen. Jullie zijn echt niet goed wijs. Niemand gaat deze gehaktbal weggooien.”

Ik pluk de homp vlees van het schoteltje af en prop het in mijn mond. Ik moet dit wel doen. Voor onze koelkast. Voor onze keuken. De bal smaakt niet vies, maar is zacht. Te zacht. De bal heeft de structuur van te lang gekookte bloemkool.

“En jongen? Lekker?”

“Ja, best wel. Maar dat was geen peterselie, toch?” vraag ik.

“Nee, jongen. Inderdaad. Dat was geen peterselie. Dat was schimmel,” lacht mijn schoonmoeder.