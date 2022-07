James: “Dit keer is het mijn beurt om ons seksleven een oppepper te geven”

Na tien jaar huwelijk kan het seksleven van James en zijn vrouw wel een oppepper gebruiken en James weet precies hoe hij dat moet aanpakken.

Als ons seksleven een oppepper nodig heeft, lijkt één van ons altijd automatisch in te grijpen. Dat is wat liefde is. Perfect aanvoelen dat alles te flauw wordt en er naar de specerijen moet worden gegrepen. Nog geen jaar geleden verfde mijn vrouw haar haren rood, omdat ik al zeker dertig jaar een zwak voor roodharige vrouwen heb. Zelf ben ik ook rossig, dus ik weet hoe ze denken. Hoe we denken. Alles is impulsief en op het randje. In mijn studententijd heb ik een kortstondige romance met een collega-roodharige gehad. We kwamen elkaar tegen in de videotheek. Ze had drie horrorfilms in haar handen. Ik deed haar een aanzoek op het eerste gezicht. Ik keek naar haar en zag alles wat ik wilde zien. Ze was het begin en het einde. Twee weken later kwam ik erachter dat ze meer het einde dan het begin was. Ze dumpte me in de videotheek waar we elkaar hadden ontmoet. Ik had een gebroken hart in mijn handen.

Dit keer is het mijn beurt om ons seksleven een oppepper te geven. Mijn vrouw en ik gaan tien jaar met elkaar. Ons seksleven is niet dood, maar ook niet springlevend. We liggen als het ware in een bijzonder geile coma. Het kan echt wel wat beter. Vandaar deze zorgvuldig geplande oppepper.

Mijn vrouw is sinds kort dol op Harry Styles. Dat is dus mijn plan. Ik ga vanavond in Harry Styles veranderen. Ik ken hem niet zo goed, maar ik zie soms wat foto’s op Instagram voorbijkomen. Hij is van de nagellak en de kanten hemdjes. Hij is zo sexy dat hij er zelfs sexy uitziet als hij er niet sexy uitziet. Maar heel weinig mannen kunnen dit. Ik kan het niet. Ik ben meer Ed Sheeran dan Harry Styles. Sexy zijn is voor mij hard werken. Het gaat niet meer per ongeluk. Iemand anders achteloos kunnen opwinden is er voor mij niet meer bij. En dat is prima.

Ik sta voor de spiegel. Al mijn twintig nagels zijn gelakt en ik draag voor de derde keer in mijn leven eyeliner. Mijn ogen zien er voortreffelijk uit. Ik moet dit veel vaker doen. Zonder eyeliner zien mijn ogen er prima uit, maar met eyeliner veranderen mijn ogen in mysterieuze wensputten. Ik lijk op een parttime hypnotiseur.

Mijn vrouw appt dat ze in de file staat. Ik trek alvast mijn kanten overhemdje aan. De knoopjes gaan niet dicht, maar dat maakt niet uit. Ik ben trots op mijn tepels. Mijn tepels hebben gelukkig geen eyeliner nodig.

Op het moment dat mijn vrouw binnenkomt, zet ik de muziek aan. Ik dans zoals ik denk dat Harry danst. Sensueel en flexibel. Ik dans alsof ik allemaal onzichtbare wezens probeer te bezwangeren. Veel ongecontroleerde bekkenbewegingen en ik lik aan mijn lippen als de meest begeerlijke Backstreet Boy.

“Wie ben jij? Waar is mijn man gebleven?”, vraagt mijn vrouw lachend. Ze weet heel goed waar haar man is gebleven.

“Wie ik ben? Ik ben Hairy Styles. Popfenomeen en hartenbreker. Ik zat vroeger in One Erection. Ik sliep in het Amstel Hotel, maar er was opeens iets met asbest of zo. Toen kreeg ik van mijn manager dit adres. Jij schijnt mijn oudste... Nee, jij schijnt mijn allergrootste fan te zijn.”

“Dat klopt. Ik wist trouwens niet dat je zo goed Nederlands spreekt.”

“Mijn voorouders komen uit Nederland. Eigenlijk is mijn achternaam Van Stiels. Maar Stiels doet het niet zo goed in het Engels. Ik ben geen dief, weet je wel? Maar genoeg gepraat. Ik ben hier om voor je te dansen.”

“Doe je dit voor al je fans?”, vraagt mijn vrouw.

“Ja, ik doe dit voor al mijn fans, maar voor jou doe ik extra mijn best.”

Ik zet de muziek weer aan en dans zoals ik denk dat Harry danst. Ik dans als een jongeman wiens seksleven geen oppeppers nodig heeft. Ik dans zoals ik vroeger danste. Ik dans alle specerijen onze keukenkastjes uit.