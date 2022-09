James: “Ik verloor mijn vader, mijn baan en ging met knikkende knieën de coronacrisis in”

James blikt terug op de afgelopen twee jaar dat hij voor Libelle schreef en neemt afscheid.

Dit is mijn 102e Libelle-column. Toen ik twee jaar geleden de eerste schreef, werd ik uitgelachen door mijn vrienden. Ze begrepen het niet.

“Jij bent toch die ruige schrijver? Wat ga je voor de Libelle doen dan? Recepten schrijven?” lachten ze.

“Nee, ik ga schrijven voor het grootste multimediale vrouwenmerk van Nederland”, reageerde ik. Mijn vrienden bleven lachen. Ze noemden me de vrouw met de baard.

Ik ben nooit een mannenman geweest. Mijn vrienden kunnen uren over auto’s, gereedschap of wielrennen praten, maar ik kan er nog geen minuut naar luisteren. Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen en schrijven. En af en toe op vakantie gaan.

De dingen hoeven van mij dus niet snel te gaan. Niets hoeft op turbostand. En ik voel me niet extra mannelijk als ik een kapotte koekoeksklok weer aan de praat heb gekregen. In feite voel ik me zo ongelofelijk mannelijk dat ik me nooit overdreven mannelijk hoef te gedragen.

Veel van de columns gingen over het vaderschap. Over de angsten en over het geluk. Over de ongeëvenaarde liefde die ik voel voor mijn vrouw en kind. Zijn prachtige krullen en haar huizenhoge hart.

Momenteel ben ik een boek aan het schrijven aan de andere kant van Nederland. Zo gaat dat helaas in mijn vak. Ik krijg een idee en dan zoek ik de rust op. Mijn vrouw begrijpt dat. Die gunt mij de rust die ik nodig heb om een boek te kunnen schrijven. Zij heeft de kleine net van school opgehaald. Op mijn telefoon staat een app waarop ik kan zien waar onze elektrische fiets is. Ze zijn bijna thuis. Ik zit 200 kilometer verderop. In mijn eentje, omdat ik weer zo nodig een idee moest hebben.

Normaliter lees ik onze zoon elke avond voor. Dat is mijn favoriete moment van de dag. Als ik een verhaal voorlees en hij aandachtig ligt te luisteren. Als hij vandaag en morgen vergeet, en gewoon samen met mij in een verhaal zit. Dat is, denk ik, ook waarom ik columns schrijf. Ik hoop dat je vandaag en morgen gewoon even kunt vergeten. Dat je voor even kunt ontsnappen aan de realiteit. Ik wil niets uitleggen of afbreken of kapotmaken, nee, ik wil een dekentje van zinnen breien. Een verhaal vertellen. Meer niet.

Dit is mijn 102e Libelle-column en helaas ook mijn laatste. Het is altijd gek om aan een column te beginnen als je weet dat het je laatste is. Hoe neem je afscheid? Met een gemakzuchtig stukje? Met woede? Ik hoop het met dankbaarheid te doen.

De eerste Libelle-column schreef ik een maand na het overlijden van mijn vader. Ik verloor mijn vader, mijn baan bij de krant en ging met knikkende knieën de coronacrisis in. En opeens vloog er op een ochtend een Libelle mijn leven in. Of ik columns wilde schrijven.

Ik kan mijn vrienden nog steeds horen lachen, maar ik vond het een eer om voor Libelle te schrijven. Echt waar. Misschien was ik soms iets te zweverig, te hoofdstedelijk of te beeldsprakerig, maar dat is nu eenmaal wie ik ben. Een verhaalzieke dromer. Nog veel zweveriger dan libellen.

Mijn neefje van zeventien heeft afgelopen weekend gevlogen. Hij is een slimme jongen met een droom. Hij wil geen piloot worden, nee, hij gaat piloot worden. Ik geloof in hem. Mijn zoon is negen jaar oud en droomt van het theater. Hij zit al op les. Vorig jaar zat hij op voetbal en nu zit hij op toneel. Ik geloof in hem. Ik geloof dat kinderen alles kunnen worden. En volwassenen ook.

Ik was twee jaar lang jullie columnist. Wie had dat ooit kunnen denken?

Bedankt voor het lezen en niets dan liefde,

De vrouw met de baard.