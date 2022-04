Op Koningsdag strijkt James met zijn gezin neer op een kleedje in Friesland. Hij verbaast zich tijdens de voorbereiding over de spullen die zijn vrouw wil verkopen. En vooral over de prijsjes die ze erop plakt...

Mijn vrouw, mijn zoon en ik gaan deze Koningsdag rommel verkopen in Friesland. We hebben een busje gehuurd. Het is maandagavond en ik ben het busje met rommel aan het vullen. Een oude kinderwagen, een sjoelbak die bijna uit elkaar valt, een wasrek, een tent, een ergonomische kinderstoel die meegroeit, zes vuilniszakken vol speelgoed en schoenen. Heel veel schoenen. Mijn vrouw staat naast het busje en plakt prijsjes op de rommel.

“Lieve schat, die sjoelbak valt bijna uit elkaar en jij wilt er tien euro voor hebben? Dat gaan de mensen in Friesland echt niet betalen”, zeg ik, terwijl ik mijn zweterige voorhoofd droogdep met mijn T-shirt.

“Wat weet jij van de mensen in Friesland? Ik ben er opgegroeid. Het zijn pientere mensen. Dit is een prima sjoelbak. Friezen snappen dat.”

“Er zitten maar twee sjoelschijven of sjoelstenen bij. Hoe noem je die dingen eigenlijk? Jij bent een Fries, jij weet dat?”, vraag ik.

“Sjoelstenen. En twee stenen is genoeg. Friezen begrijpen dat. Meer stenen heb je niet nodig. Jij hebt een steen en ik heb een steen. En degene met de meeste punten wint. Dat is wat sjoelen is. Friezen begrijpen dat. Tien euro is een koopje, jongen. Weet je wat het is, James? Jij bent natuurlijk zeer creatief en zo, maar geld is zeg maar niet echt jouw ding”, zegt mijn vrouw.

“Dat is ook zo. Ik heb weinig met geld, maar kom op, het is Koningsdag. Dit gaat niet om geld verdienen. Dit gaat om onze zoon op een kleedje en dat mensen gaan afdingen en dat hij instemt en dat hij spijt krijgt en leert over hoe geniepig mensen zijn. Koningsdag gaat om dit. Jij en ik die een busje vol lopen te laden. Kijk hoe belachelijk veel spullen we hebben. Wij hebben helemaal geen geld nodig, misschien hebben wij zelfs juist minder geld nodig. Deze koffer hier zit vol met kinderschoenen. We hebben één kind. Ik ben niet zo heel goed met getallen, maar één kind staat gelijk aan twee benen. En twee benen staan gelijk aan twee voeten. Waarom hebben we zestig paar kinderschoenen? Ben ik niet zijn echte vader en is zijn echte vader een duizendpoot? Het kan bijna niet anders, lief.”

“Ja, maar het zijn wel mooie schoenen. Jij hebt ze gisteren ook allemaal schoongemaakt.”

“Dat heb ik inderdaad gedaan. Met een emmer en een doekje.”

“We zijn een goed team”, zegt mijn vrouw.

“Omdat jij de aanvoerder bent”, zucht ik.

Limited edition

Ik pak een paar schoenen uit de koffer en kijk vol afschuw naar het prijsje op de zool.

“Twintig euro? Is dit een grap?”, vraag ik.

“Dat zijn limited edition schoenen, James.”

“Ja, dat waren ze zes jaar geleden. Nu zijn het gewoon kinderschoenen.”

“Nee, limited edition blijft limited edition. Friezen begrijpen dat. Daarom zeg ik ook altijd dat jij een manager moet nemen. In jouw vakgebied ben jij net zo goed een limited edition.”

“Vroeger toen ik klein was verkocht ik ook rommel. Mijn ouders namen ons elk jaar mee naar het Vondelpark. Ik heb tot mijn vijftiende dingen verkocht in dat park. En weet je wat het duurste is wat ik in die vijftien jaar heb verkocht? Een spelcomputer voor zeven gulden vijftig. En dat ding deed het ook nog gewoon. En er zaten drie spellen bij. Zeven gulden en vijftig cent. En jij vraagt twintig euro voor een paar afgetrapte schoenen?”

“Dat is jouw probleem. Jij bent je niet bewust van de waarde van geld. Friezen zijn dit wel. Friezen zien deze schoenen en begrijpen de prijs. Dit zijn Stella McCartney’s. Twintig euro is een koopje.”

Onze zoon loopt de trap af en komt naast ons staan. Hij kijkt in het busje.

“Wow. Het busje zit bijna vol. Ik begrijp echt niet hoe snel jullie dat hebben gedaan”, zegt hij.

“Ik begrijp het ook niet, maar Friezen begrijpen het wel volgens je moeder”, mopper ik.

“Ja, Friezen begrijpen het”, lacht mijn vrouw.