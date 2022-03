James Worthy kijkt iedere dinsdag samen met zijn vrouw naar Married at first sight en naar Love on the spectrum season 2. Omdat de liefde hem intrigeert.

Op dinsdagen kijken mijn vrouw en ik trouw naar het programma Married at first sight. Zij vindt het een mooi programma en ik vind het vooral een erg interessant programma. Hoe de mens een ontembare honger naar gezelschap en genegenheid blijft houden. Het intrigeert me. Ook dit jaar weer. De deelnemers hebben een mooi leven, maar alleen een mooi leven is niet genoeg. Een mooi leven alléén is niet genoeg. Dus zoekt een mens naar een enthousiast iemand. Iemand met open ogen. Iemand die houdt van reizen en uit eten gaan. Iemand die hem of haar aankan. Iemand die tegengas geeft op de momenten dat tegengas gegeven dient te worden. Iemand die sportief is, maar niet ijdel. Iemand die smerige smoothies kan opdrinken zonder te zuchten.

Het interessante zit hem ook zeker in het feit dat deskundigen de koppels aan elkaar koppelen op basis van de wetenschap. Ik ben dol op de wetenschap en ik ben dol op de liefde en hierdoor weet ik dat de wetenschap liefde haat en andersom. Liefde en wetenschap zijn tegenpolen. Verliefdheid is juist zo leuk, omdat het niet als huiswerk aanvoelt. Liefde is juist zo leuk, omdat niemand er iets van begrijpt. Mijn vrouw en ik zijn tien jaar samen. Ik ben haar type niet en zij is mijn type niet. Ik droomde altijd van een roodharige kunstenares. Iemand die te grote blouses draagt die vol met verfsproetjes zitten. Ik droomde van een kunstenares. Iemand met torenhoge schulden en interessante ideeën. Een fruitschaal vol wijnkurken. Uitslapen en scheppen. Ik droomde van een vrouw die opeens naakt op de keukentafel een liedje op een ukelele aan het spelen is. Maar ik ben met mijn vrouw. En zij is met mij. Zij droomde van een zakenman. Een Don Draper. Lang en donker. Ik ben eerder Don Druipkaars. Ze droomde van lange reizen en hotels en mooie huurauto’s. Als wij op vakantie gaan, huren we altijd een SEAT. Ik ben geen zakenman. In ben een rossige kunstenaar die met allerhande angststoornissen aan het kwartetten is. Ik ben niet haar droomman en zij is niet mijn droomvrouw, en toch passen we perfect bij elkaar. Eat that, wetenschap!

Een paar weken geleden waren de deskundigen van Married at first sight weer met een nieuwe match bezig. “Ze houden allebei van gezelligheid, dus dit moet goedkomen”, zei een deskundige. Ik moest keihard lachen, want niets is zo vermoeiend als twee gezellige mensen bij elkaar. Gezelligheid moet van één kant komen. Iedereen die een hart heeft, weet dit. In onze relatie ben ik de gezellige. Ik ben die knusse stumperd met een zwak voor waxinelichtjes en verse bloemen. Mijn vrouw heeft niets met gezelligheid. Ik vind dat prachtig. Ik waardeer het ook, want niets kost zoveel energie als gezelligheid. Ik word zielsgelukkig van het feit dat ze tijdens het eerste potje Yahtzee al begint te gapen.

“Waarom ze ook zo goed bij elkaar passen, is dit: ze hebben allebei een prachtig leven, maar ze hebben niemand om het mee te delen”, vulde een andere deskundige aan. Dat is ook weer zoiets. Dingen worden niet per se beter als je ze met iemand deelt. Neem een toetje. Een toetje wordt niet beter als je het met iemand deelt. Nee, het toetje wordt vooral kleiner. Je krijgt minder happen van het toetje. Dat moet je kunnen. Het draait niet om delen, maar om gunnen. Dat is wat liefde is. Liefde is toekijken hoe iemand het laatste hapje van je toetje in zijn of haar mond stopt. En dat je maar drie tellen boos kan blijven. Dat is liefde.

Wat ook liefde is, is het programma Love on the spectrum season 2. In dit programma gaan jongvolwassenen in het autismespectrum met elkaar op date. Ook dit kijken mijn vrouw en ik op dinsdagen. En de dates zijn prachtig. Je leert er veel meer van dan van de wetenschappelijke aanpak van Married at first sight. Gisteren keek ik naar de tweede date van Ronan en Katie. Hun eerste date bestond uit een picknick en ringwerpen. De tweede date was nog mooier. Hij leerde haar autorijden in een speelhal. Hij was zo geduldig en lief. En we keken naar twee mensen die niets wilden delen, maar gewoon naar veiligheid en begrip zochten. De date eindigde met een dans aan het water. Ik zeg jullie eerlijk, hun dans maakte me aan het huilen van geluk. Er was niets wetenschappelijks aan. Ik zag twee mensen die blij werden van elkaar.

En ze werden alleen nog maar blijer van elkaar toen bleek dat ze allebei dol zijn op pizza en familie.

Meer James Worthy en andere columnisten vind je hier.