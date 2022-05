James Worthy is in rep en roer omdat de burgemeester van Amsterdam hem is gaan volgen op Instagram. Maar wat betekent dat?

Het gebeurde op een kinderverjaardag in Waddinxveen. Ik wilde net een hap van de taart nemen toen er een berichtje op mijn telefoonscherm verscheen. Ik rende naar mijn vrouw toe en tikte haar aan.

“De burgemeester van Amsterdam volgt me op Instagram!” schreeuwde ik.

“De echte?”

“Ja kijk dan, ze heet @burgemeesterfemkehalsema.”

“Dit ziet er inderdaad best authentiek uit. Maar waarom is ze je gaan volgen dan?” vroeg mijn vrouw.

“Ik weet het niet.”

“Misschien krijg je een prijs of zo?”

“Eindelijk! Nee, ik denk niet dat ik een prijs krijg.”

“Hoezo niet? Onze bakker heeft laatst een prijs van de burgemeester gekregen. En zijn brood is niet eens zo heel lekker. Jij schrijft al meer dan twintig jaar prachtige verhalen over de stad. Ik denk dat je een prijs krijgt.”

“Nee, schat. Ik ben nog veel te jong voor een prijs.”

“Je bent helemaal niet jong. Je bent bijna tweeënveertig. Dat is een prachtige leeftijd voor een prijs. Een oeuvreprijs”, zei mijn vrouw.

“Misschien vindt ze mijn foto’s gewoon leuk. Ik post af en toe best mooie dingen.”

“Helemaal niet. Je bent hartstikke saai op Instagram. Ik zeg al jaren dat je meer tijd in je online visibility moet stoppen. Kijk naar je vriend Arie. Die is in zijn achtertuin aan het sporten met bezems en kruiwagens. Jij doet te weinig voor je volgers.”

“Wij hebben geen achtertuin, schat”, zuchtte ik.

“En je ziet er ook niet uit als een Griekse god, maar dat maakt niet uit. Je volgers willen meer.”

“Ja, maar ik wil niet meer. Ik heb geen tijd voor meer. Niemand wil mij drie keer zien opdrukken op ons balkon.”

“Maar waarom is onze burgemeester je gaan volgen?” vroeg mijn vrouw.

“Misschien gaat ze een brug naar mij vernoemen?”

“Nee, dat doen ze alleen als je dood bent.”

“Maar het klinkt wel lekker. De Worthy brug.”

“Ik denk eerder dat ze een steeg naar je gaan vernoemen.”

“Een steeg?”

“Ja, ik vind jou wel een steeg-persoon”, zei mijn vrouw

“Stegen zijn krap en ze ruiken altijd naar urine.”

“Dat bedoel ik. Stegen zijn gewoon stegen. Ze doen zich nooit anders voor. Een steeg loopt nooit naast zijn schoenen. Een steeg denkt nooit een boulevard te zijn. Zo ben jij ook.”

“Jeetje, wat een romantische gedachte en wat een mooie woorden. Is het Valentijnsdag of zo?” vroeg ik.

“Kan je het niet gewoon aan haar vragen?”

“Waarom ze mij is gaan volgen?”

“Ja, vraag het gewoon”, zei mijn vrouw.

“Nee, zo ben ik niet. Wij stegen doen dan niet.”

“Maar anders kom je er nooit achter, James.”

“Misschien heeft ze gewoon op een verkeerde knop gedrukt. Ik heb dat ook vaak. Weet je nog die ene keer dat je op mijn telefoon zat en allemaal schaars geklede vrouwen op mijn Instagram voorbij zag komen? Ik ben die vrouwen nooit gaan volgen, maar opeens volgde ik ze. Soms druk je gewoon op een knopje, weet je wel?”

“Ja, natuurlijk, lieverd.”

“Onze burgemeester is me per ongeluk gaan volgen. Dat is het!” zei ik.

“Of ze gaat een steeg naar je vernoemen.”

“Ik hoop het, schat”, zei ik, voordat ik een hap van de taart nam. Daarna maakte ik een screenshot van mijn Instagram en stuurde deze naar mijn moeder.

Mama, kijk! Onze burgemeester is me gaan volgen! Misschien krijg ik een prijs of zo, schreef ik trots.

Ja, of ze heeft gewoon een fout gemaakt, jongen. Ze wordt ook een dagje ouder, toch?

Of ze gaat een steeg naar mij vernoemen, mam.

Ik hoop het voor je, jongen.