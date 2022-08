James speelt op het strand een potje voetbal met zijn zoon. Maar niet iedere vader is zo actief.

Mijn zoon en ik zijn aan het voetballen op het strand. We dragen hoedjes tegen de zon en waterschoenen tegen het kokendhete zand. Een ander jongetje kijkt naar ons. Zijn vader ligt op een handdoek en kijkt al twee uur alleen maar naar zijn telefoon.

“Mag hij meedoen?” vraag ik aan mijn zoon. Ik zie al aan zijn gezicht dat het andere jongetje niet mag meedoen.

“Waarom moet er altijd iemand meedoen, pap? We zijn toch lekker met z’n tweetjes aan het voetballen?”

“Dat is ook zo, maar ik vind het zo zielig voor die jongen”, zeg ik.

“Op een strand is altijd wel een zielig kind, pap.”

“Hij heeft niemand om mee te spelen. Zijn vader heeft het te druk met andere dingen.”

“Dat is niet mijn probleem, pap. Ik ben aan het voetballen met mijn vader. Zijn vader is ons probleem niet.”

Mijn zoon is de keeper en ik ben de spits. Hij is dol op keepen. Op door het zand rollen en op de bal duiken. We hebben van onze T-shirts een doel gemaakt. Hij is ook dol op zeuren. Als ik te makkelijke ballen schiet, begint hij te zuchten. En als ik te moeilijke ballen schiet, gaat hij door met zuchten. In feite is het onmogelijk om precies tussen een makkelijke en een moeilijke bal in te zitten, maar ik probeer het al negen jaar. Af en toe lukt het en dan krijg ik een high-five van mijn zoon.

“Mag hij echt niet even meedoen? Kijk hem nou staan in zijn te grote zwembroek”, zeg ik vijf minuten later.

“Heel even dan, pap. Maar als hij slecht is, stop ik.”

Het jongetje rent onze kant op en schopt tegen de bal aan alsof hij tegen een brandende vuilniszak trapt. Te voorzichtig en met tegenzin. Hij kan overduidelijk niet voetballen. Het gezicht van mijn zoon staat op onweer, maar niet veel later is alles weer goed. Mijn zoon leert het jongetje voetballen.

“Jij bent echt zo’n moderne vader, hè? Zo’n uitslover. Iedereen moet kunnen zien dat je een leuke vader bent”, zegt iemand opeens. De vader van het jongetje staat naast me.

“Als aandacht aan je kind geven modern is, ben ik inderdaad best futuristisch.”

“Maar nu ben ik de lul. Nu krijg ik weer de hele week de vraag waarom ik nooit met hem speel. Begrijp je dat?” vraagt de vader.

“Waarom speel je nooit met hem dan?”

“Omdat ik niet zo ben. Mijn vader speelde ook nooit met mij. Ik hoef niet zijn beste vriend te zijn, weet je wel? Ik ben zijn vader. Als hij wil spelen, bel ik wel een vriendje of zo. Nu leer jij hem voetballen. Dat kan niet, man.”

“Dus ik ben het probleem? Lekker makkelijk. Zo ben je dus. Lekker makkelijk. Je bent boos op mij, omdat je zoon met ons wilde voetballen?” vraag ik.

“Ik ben niet boos. Ik moet gewoon lachen om moderne vaders. Wil je een medaille of zo?”

“Je ligt drie uur op een handdoekje met je telefoon in je handen en nu ga je mij de les lezen over vaderschap? Ik denk het niet, vriend. Wat ik doe is niet modern. Het is normaal.”

“Ik zag jullie net zandkastelen bouwen. Dat is niet normaal. Je bent echt zo’n Disney-vader. Ben je vrienden met je zoon of ben je zijn vader?” vraagt de man.

“Ik ben allebei. In ben zijn vader en ik ben zijn vriend.”

“Dat is echt zielig en ongezond.”

“De beste stuurlui liggen op een handdoek.”

Hij loopt op zijn zoon af en probeert hem mee te lokken.

“Ik haal een ijsje voor je.”

“Nee, ik wil voetballen, papa”, zegt zijn zoon.

“Twee ijsjes dan.”

“Oké, ik kom al mee.”

Mijn zoon en ik zijn aan het voetballen op het strand. We dragen hoedjes tegen de zon en waterschoenen tegen het kokendhete zand. We hebben van onze T-shirts een doel gemaakt. Niemand kijkt naar ons, maar ik kijk naar mijn zoon, en zie alles wat ik wil zien.