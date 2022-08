James: “Sinds wanneer is gewoon aardig zijn een betaalde baan geworden?”

De manager van James heeft een nieuwe manier bedacht om geld te verdienen, maar James is het er niet helemaal mee eens.

Mijn manager is van mening dat ik meer moet gaan verdienen. Dat wé meer moeten gaan verdienen. Tijdens onze meeting van vorige week dronk hij champagne en at hij twee bagels met verse zalm. Ik at een normale tosti.

“Ik heb iets voor ons. Ken je die ene site waarop je felicitaties van BN’ers kunt bestellen? Mijn nichtje was laatst jarig en toen heb ik daar een felicitatie besteld”, zei mijn manager.

“Welke BN’er moest je nichtje feliciteren dan?”, vroeg ik.

“Ray Slijngaard van 2 Unlimited. Het kostte maar 50 euro en hij deed echt zijn best. Hij rapte een felicitatie voor haar op de melodie van Tribal dance. Je reinste vakmanschap. Ik denk dat wij dit ook moeten gaan doen. Dat we een paar mooie zinnen schrijven voor iemand die jarig is voor 40 euro per keer of zo.”

“We? Ga jij die felicitaties schrijven dan? En waarom krijg ik 10 euro minder dan Ray Slijngaard? Alle respect voor Ray - ik heb voor het eerst getongzoend op één van zijn muzikale creaties - maar als hij 50 euro krijgt, wil ik minimaal 75 euro krijgen”, zei ik.

“Je bent overduidelijk niet bekend met het betaald feliciteren. 75 euro is de max in Nederland. Raymond van Barneveld krijgt 75 euro per felicitatie. Douwe Bob, Gaston Starreveld en Frank Masmeijer ook. Dat zijn de grote jongens. Ik hou van je, James, maar jij bent geen Gaston Starreveld.”

“Die man belt in een rode bodywarmer bij mensen aan en geeft ze dan geld. Dat is zijn baan. Dat kan ik ook. Iedereen kan wat Gaston doet.”

“Je vergeet zijn stem. Die man heeft de meest herkenbare stem van Nederland. Hij was de voice-over van Rad van fortuin. Iedereen keek naar Rad van fortuin.”

“Dat is ook zo. Ik gun Gaston de wereld. Maar ik ben nu op die feliciteerwebsite aan het kijken en zie dat Anky van Grunsven maar 50 euro vraagt. Die vrouw is drievoudig olympisch kampioen. Waarom krijgt Anky minderen dan Frank Masmeijer? Wat is dit voor gekke wereld? Ik wil dit helemaal niet doen. Zo slecht gaat het toch ook weer niet?”

“Het gaat zeker niet slecht, maar het kan altijd beter, James. We bevinden ons midden in een recessie. Alles kan zo voorbij zijn, vriend. We moeten het ijzer smeden als het heet is.”

“Mijn ijzer is al jaren lauw.”

“Dat weet ik, en daarom heb je mij. Ik moet je weer laten gloeien”, zei hij.

“Fans laten betalen voor een felicitatie gaat mij echt niet laten gloeien. Ik hoef daar geen geld voor. Zo ben ik niet. Sinds wanneer is gewoon aardig zijn een betaalde baan geworden?”

“Jij moet echt zakelijker gaan worden, James. Dit is de toekomst. Betaald feliciteren is de toekomst. René Mioch vraagt ook 75 euro per felicitatie en die is nu drie weken op vakantie van zijn feliciteergeld.”

“Ja, maar René Mioch is een superster. Dat is zeg maar de Ivo Niehe van Hollywood. Hij kent Tom Cruise en Harrison Ford. Hij mag Harrison gewoon Harry noemen”, zei ik.

“Ik vind dat we het gewoon moeten proberen. Jij kan dit. Je bent zo goed met taal en je hebt duizenden fans. Laten we even oefenen. Ik ben Lydia en mijn zus Tamara is je grootste fan. Ze wordt zondag 76. Ze is dol op lezen, op eten en op avontuur. Doe je ding.”

“Is mijn grootste fan 76 jaar oud?”

“Zo schrijf je wel, James”, zei hij.

“Ik ga het pas doen als Anky meer geld krijgt voor een felicitatie dan Masmeijer. Ik haat onrecht. Dat weet je. Waarom krijgt een cocaïnesmokkelende quizmaster meer geld dan een meervoudig olympisch kampioen? Anky is de Johan Cruijff van het paardrijden. De Mondriaan van de hippische sport.”

“James, ik wil rijk met je worden. Zo gaan we nooit rijk worden. Wat maakt het uit wie wat krijgt en waarom? Wij zijn belangrijk. Jij bent belangrijk. We zitten midden in een recessie. Er moet iets gaan veranderen. Ik wil verse zalm blijven eten. Wat zeg je ervan?” vroeg hij.

“Gefeliciteerd, je bent een lul.”