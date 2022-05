James: “Valsspelen is niet verderfelijk, maar creatief”

James en zijn zoon spelen een potje Monopoly. Zijn zoon speelt behoorlijk vals, maar stiekem geniet James daar wel van.

Mijn zoon is verslaafd aan Monopoly. We spelen het zo’n zes keer per week. Hij speelt om te winnen en ik speel omdat ik geniet van de manier waarop hij wint. Elke keer als hij een Kans-kaart of een Algemeen Fonds-kaart pakt, hoor ik waarom ik niet meer van hem kan winnen. Mijn zoon speelt vals. Nu mag het nog. Hij is acht jaar oud. Als je acht bent is valsspelen nog niet verderfelijk, maar creatief. Ik voel zelfs een beetje trots als hij mij voor de gek probeert te houden. De wereld is hard en als je naar het nieuws kijkt, zie je dat de valsspelers aanzienlijk betere levens leiden.

Mijn zoon pakt een Algemeen Fonds-kaart van de stapel.

“Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs START. Je krijgt wel € 200,-”, leest hij van het blauwe kaartje af.

Ik weet dat hij nieuwe teksten verzint. Er zijn zestien Kans-kaarten en zestien Algemeen Fonds-kaarten. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. Niemand die direct naar de gevangenis moet gaan ontvangt geld, maar ik laat het gaan. Ik vind het wel een mooie gedachte eigenlijk. Als je mensen geld geeft, hoeven ze geen slechte dingen te doen en belanden ze uiteindelijk niet in de gevangenis.

Drie beurten later moet hij wederom een Algemeen Fonds-kaart pakken.

“Je wint de derde prijs in een schoonheidswedstrijd. Je ontvangt € 100,-”, zegt hij. Ik doe mijn best om mijn lach in te houden. Ik ken dit kaartje. Je wint de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd. Je ontvangt € 10,-. Maar ik laat het gaan. Ook dit vind ik namelijk wel een mooie gedachte. Dat de derde meer geld ontvangt dan de tweede. Ja, dat vind ik een wonderschone gedachte. Zo mooi dat deze best eens een schoonheidswedstrijd zou kunnen winnen. Je ontvangt € 1,-.

Mijn vrouw heeft een hekel aan valsspelen en dat begrijp ik. Zij had hem allang teruggefloten. Ze had een speech gegeven over het manipuleren van de uitslag en dat de resultaten hierdoor niet de werkelijke prestaties van de deelnemers reflecteren. En terecht.

Ik juich het valsspelen ook niet toe, maar ik begrijp het. Ik snap het. Onze zoon is slim en lief en intelligent, maar vooral erg lief. En dat vind ik prachtig, maar ook lastig. Ik wil niet dat hij zich de kaas van het brood laat eten, maar ik wil ook dat hij met zijn vingers van het broodbeleg van anderen afblijft. Die lijn is dun. Ik wil niet dat hij het gras voor zijn voeten laat wegmaaien, maar ik wil ook niet dat het gras aan de overkant altijd groener is.

Twee beurten later moet hij een kaart van de Kans-stapel pakken.

“Je wint een prijs voor te hard rijden. Je ontvangt € 15,-”, leest hij voor.

“Wat?” vraag ik.

“Ik win een prijs voor te hard rijden.”

“Bestaan er prijzen voor te hard rijden? Want dan zou je moeder een volle prijzenkast moeten hebben”, zeg ik.

“Het staat op het kaartje, pap. Geloof je me niet? Monopoly bestaat al sinds 1935. Dit is een oud spel. Vroeger kreeg je een prijs voor te hard rijden. Dit omdat niemand nog hard kon rijden. Begrijp je?”

“Ik begrijp je. Het klinkt nog logisch ook.”

“Het is ook logisch”, zegt hij. Er verschijnen kuiltjes in zijn wangen.

Vijf beurten later moet ik een Kans-kaart pakken. Nu is het genoeg.

“Ga verder naar Kalverstraat. Als de Kalverstraat nog niet verkocht is, krijg je de straat gratis van de bank. En als de Leidsestraat ook nog niet verkocht is, krijg je ook deze straat gratis van de bank”, lees ik voor.

Mijn zoon staat op en rent boos naar zijn kamer.

“Je speelt vals!” schreeuwt hij.

Vandaag zijn we allemaal verliezers.