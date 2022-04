James: “‘WAT? WAT KLOPT ER NIET?’ vraag ik in hoofdletters”

James maakt een fruittrommel voor zijn zoontje, maar dat gaat niet helemaal zoals zijn vrouw voor ogen had.

Het is vroeg in de ochtend. Ik sta in een oude boxershort fruit te snijden voor mijn zoon. Toen ik klein was, kreeg ik alleen een broodtrommeltje mee naar school, maar de kinderen van tegenwoordig hebben dus ook een fruittrommel.

Ik vind het rustgevend om fruit te snijden. Om een appel in acht mooie stukken te snijden. Of een peer. Al snij ik de laatste maanden niet zo heel veel peren meer. Ik weet niet wat het is maar peren zien er momenteel erg slecht uit. Ze zijn droog en klein en allesbehalve groen. Het gaat overduidelijk niet goed met de peer. De peer heeft vakantie nodig.

Een rode appel ligt in acht formidabele stukken op het aanrecht. Met de appel gaat het overigens wel goed. De rode appels zijn nog nooit zo rood geweest. Ze hebben rode wangen van geluk. En ze hebben ook leuke namen als ‘Jazz’, ‘Junami’ en ‘Royal Gala’. Vooral die laatste vind ik prachtig. Het is zo lekker overdreven. Een koninklijke appel. Je koopt niet zomaar een appel, nee, je koopt een uitnodiging voor een feestje op een paleis. En dan proef je de appel en blijkt het gewoon een appel te zijn. Ik vind dat mooi. Een appel met kapsones. De Jazz appel heeft dit ook een beetje. Jazz is geen makkelijke muziek. Je moet het leren luisteren. Het is rauw, het is improvisatie en het is New Orleans. De Jazz appel daarentegen is gewoon een appel. Zoetzuur en knapperig.

Terwijl ik sta te dromen over appels, stapt mijn vrouw de keuken binnen. Ik kan zien dat ze niet goed heeft geslapen. Mijn vrouw heeft net als de peer vakantie nodig.

“Mag ik even naar het fruittrommeltje kijken?” vraagt ze.

“Ben je serieus? Vertrouw je me niet? Ik ben een man van in de veertig. Ik kan echt wel fruit snijden hoor.”

“Daar gaat het niet om. Het gaat om het formaat. Je moet wat kleiner leren snijden. Onze zoon is acht, hij is nog geen bouwvakker van zevenendertig.”

Mijn vrouw opent het fruittrommeltje en schudt met haar vermoeide hoofd. Ik kan wel door de grond zakken.

“WAT? WAT KLOPT ER NIET?” vraag ik in hoofdletters.

“Er klopt heel veel niet aan dit fruittrommeltje. Hij heeft gisteren al appel gehad. Woensdag is perendag.”

“Maar heb je de peren van tegenwoordig gezien? Ze zijn kleurloos en droog. Ze zien eruit als dennenappels. Daarom krijgt hij vandaag weer een appeltje mee,” zeg ik.

“En wat is dit?” vraagt mijn vrouw.

“Dat is rode paprika. Heel mooi gesneden in lange strips.”

“Maar dit is toch niet gezellig? Rode appel en rode paprika. Hij is een kind van acht, hij is niet de lijsttrekker van de SP of zo. Ik vind dit echt geen gezellig fruittrommeltje. En wat is dit?”

“Dat zijn pistachenootjes.”

“Alleen op de vrijdagen stoppen we wat lekkers in het fruittrommeltje.”

“Maar dat is toch helemaal niet gezellig? Pistachenootjes zijn het toppunt van gezelligheid. Als ik aan gezelligheid denk, denk ik aan pistachenootjes. Ik noem die dingen ook nooit pistachenootjes, maar een feestje in een schil,” zeg ik.

Mijn vrouw doet de deksel op het trommeltje en zucht.

“Morgen doe ik het gewoon weer,” zegt ze.

“Gezellig,” zeg ik boos, terwijl ik twee zoetjes in mijn kop koffie laat vallen. Mijn vrouw schiet in de lach.

“Dat gaat echt niet samen, schat.”

“Wat?” vraag ik.

“Boos zijn en zoetjes uit de dispenser drukken. Dat gaat niet samen.”

Ik gooi zes pistachenootjes in mijn koffie en loop richting mijn werkkamer.