James heeft een gesprek met zijn zoon over verliefdheid. Hij vraagt zich af wat liefde en verliefdheid eigenlijk betekent.

“Er zijn twee meisjes verliefd op me, pap”, zegt onze zoon tegen me, terwijl ik zijn ontbijt maak. Nee, hij zegt het niet, hij fluistert het.

“Wat een luxe, jongen”, zeg ik, voordat ik wat smeerworstresten uit het kuipje boter priegel.

“Ik vind het wel lastig. Ze doen allebei zo lief.”

“Waarom zijn ze verliefd op je dan? Ik weet het wel, ik ben je vader, ik ben al acht jaar verliefd op je, maar waarom zijn die meisjes het?” vraag ik.

“Ze vinden dat ik slim ben. En ze vinden bijna al mijn grapjes leuk. Ook kijken ze graag naar me als ik op het schoolplein aan het voetballen ben. Vroeger speelden ze zelf op het schoolplein, maar nu kijken ze alleen nog maar naar mij. Is het normaal dat er twee meisjes verliefd op me zijn? Zijn er weleens twee meisjes verliefd op jou geweest, pap?” vraagt hij.

“Ik denk het wel. Op de basisschool was iedereen verliefd op elkaar. Ik was elke dag op iemand anders. En iemand was ook weleens op mij. En soms was er sprake van overlapping. Dan was het verliefdheid op verliefdheid. Dan stapelden we onze gevoelens op. En om eerlijk te zijn, was hier ook sprake van toen ik je moeder leerde kennen. Zij was in die tijd verliefd op twee mannen en ik was verliefd op twee vrouwen. En op dat moment kwamen we elkaar tegen.”

“En toen waren jullie opeens niet meer verliefd op die andere mensen?” vraagt hij.

“Nee, dat ging vrij snel eigenlijk. Vlinders zijn licht, weet je wel? En je moeder blies al die andere vlinders omver.”

“Maar dat is toch lullig voor die andere mensen?”

“Misschien, maar die begrepen het wel. De liefde is geen wedstrijdje, maar soms verlies je en soms win je. Papa heeft heel vaak verloren. Over een paar jaar mag je mijn eerste boek lezen en dan begrijp je waar ik nu over praat. Ik verloor en ik verloor, en toen kwam ik je moeder tegen. En sindsdien win ik bijna elke dag. Hoe ga je het aanpakken met die twee meisjes?” vraag ik.

“Hoe moet ik dat weten? Ik ben acht, pap. Ik kan pas net mijn veters strikken.”

“Als je maar lief bent. En eerlijk. Maar niet te eerlijk.”

“Wat is te eerlijk?” vraagt hij.

“Dat wat mama soms is. Dat ik op het punt sta om boodschappen te gaan doen en dat ze dan zegt dat ze mijn schoenen niet mooi vindt. En dat ik dan ga twijfelen aan de mooiigheid van mijn schoenen. Dat is te eerlijk. Onnodig eerlijk. Overdreven eerlijk. Daar zit niemand op te wachten, begrijp je? Wees eerlijk tegen die meisjes, maar niet te eerlijk.”

“Pap, ik weet niet eens wat verliefd zijn is. Of hoe het voelt.”

“Dat weet niemand, jongen. Het voelt altijd anders. Geen enkele verliefdheid voelt hetzelfde. Ik kon soms niet eten als ik verliefd was. Maar ik was vooral erg afwezig. Verliefdheid liet me hele dagen dagdromen. Verliefdheid is prachtig, maar ook spannend. Het kan je heel zeker later voelen, alsof je de hele wereld aankunt en de volgende dag is alles anders.”

“Ben je nog steeds verliefd op mama?” vraagt hij.

“Dat is een goede vraag. We zijn dit jaar tien jaar bij elkaar. En af en toe voel ik echt nog wel wat vlinders door mijn oude lichaam fladderen. Kijk, liefde is iets heel anders dan verliefdheid. Verliefdheid is elkaar leren kennen. Liefde is alles weten, en toch blijven. Verliefdheid is de narcose, liefde is drie dagen na de operatie. Begrijp je?”

“Nee, dat laatste begrijp ik niet”, zegt hij.

“Vorig jaar prikte de tandarts een naald in je tandvlees en daarna voelde je een halve dag je onderkaak niet, toch? Dat is wat verliefdheid is. Als je geen pijn kunt voelen. Alles is enthousiasme en interesse en zonnig en dromerig. Liefde is een soort verliefdheid die door gedeelde pijn sterker is geworden.”

“Jeetje, pap, ik kan pas net mijn veters strikken.”

“Ik weet het, jongen. Doe maar rustig aan. Alles op zijn tijd”, zeg ik, voordat ik zijn Super Mario broodtrommel in zijn rugtas stop.