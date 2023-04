Je poes droog, je bed kletsnat – andersom is leuker

Ik blijf het raar vinden dat je niet precies weet wanneer je in de overgang zit. Is dat vanaf het moment dat je klachten ervaart of is er een test voor? Wat als je geen of weinig klachten hebt, ben je dan ‘een beetje’ in de overgang? En hoe weet je eigenlijk wanneer het achter de rug is?

Grofweg de helft van de wereldbevolking menstrueert en komt rond hun 50e terecht in een nieuwe hormonale levensfase: de overgang. Nederland telde op 1 januari 2022 8.845.204 vrouwen. Meer dan achtenhalf miljoen vrouwen die uiteindelijk in de overgang raken. Toch hoor je er, op een enkel boek na of een BN’er met een missie (en de LibelleTV-serie ‘Wat het web wil weten over de overgang’ natuurlijk), weinig over. Hoe weet je dan of je erin zit of er – halleluja – al doorheen bent?

“Ik ga altijd uit van de klachten waarmee vrouwen zich bij mij melden”, zegt gynaecoloog Dr. Ginny Chamorro van het Acibadem International Medical Center in Amsterdam desgevraagd. “Ben je rond de 50 jaar en heb je last van bijvoorbeeld opvliegers, woede-uitbarstingen, nachtzweten, depressiviteit en/of incontinentie, dan is de kans groot dat je in de overgang bent. Als ik dan het niveau follikel stimulerend hormoon (FSH) zou meten – dat doe ik meestal niet als door je symptomen blijkt dat je in de overgang bent – zou dat heel hoog zijn. Dat is met name het geval rond de periode dat je eierstokken stoppen met produceren.”

Ik menstrueer al vijf jaar niet meer en heb mazzel, want weinig klachten. Ik had het soms plotseling warm, maar nooit dat ik-verschoon-midden-in-de-nacht-mijn-bed-want-alles-is-doorweekt, wat ik om me heen best veel hoor.

Ik ben ook weleens boos, maar daarbij zijn nog geen slachtoffers gevallen. Ook depressiviteit en incontinentie bleven me gelukkig bespaard. Net als de – o ironie – tegenhanger van al die nattigheid in bed: vaginale droogte. Andersom is leuker.

Betekent een gebrek aan klachten dus dat ik de overgang achter de rug heb? Ginny: “Als je dat zeker wilt weten, kan ik met een echo je eierstokken bekijken. Zie ik geen eitjes of follikels en heb je al jaren geen druppel bloedverlies? Dan ben je echt wel door de overgang heen. De piek van de overgangsklachten vindt meestal plaats rondom de laatste menstruatie en in de eerste 1 à 2 jaar daarna. Sommigen hebben pech, die ervaren wel 10 jaar klachten. Daarna komt er een nieuw evenwicht in het lichaam, een nieuwe hormoonbalans. Dan nemen de klachten af of zijn ze weg en is de overgang achter de rug.”

Gek eigenlijk dat je er zo weinig over hoort. De overgang wordt gediagnosticeerd als een soort griepje: “Als u niet meer hoest, bent u weer beter, mevrouw.”

Ginny: “Ik probeer altijd alle positieve dingen na de overgang te benadrukken. Je krijgt weer goede focus, levenslust, je weet heel goed wat je wilt, voelt je krachtig en sommige vrouwen stoppen eindelijk met hun irritante baan of relatie. Een positieve levenshouding helpt ook. En humor, dat is zo’n prachtig medicijn!”

Een schrale troost voor iedereen die er nog middenin zit wellicht, maar aan het einde van de overgang is dus een uitgang. Daar begint de eerste dag van de rest van je leven.