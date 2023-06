José: “De oplossing voor eenzaamheid en de woningnood? Studentenflats voor ouderen!”

José heeft een briljante oplossing voor de woningnood én eenzaamheid onder ouderen gevonden.

Als ik door mijn fotoalbum op mijn telefoon scroll, kom ik een foto tegen van mijn lieve schoonmoeder - god hebbe haar ziel. Ze zit tussen mijn meisjes ingeklemd op de bank bij haar thuis, ze lacht, in haar hand een glaasje advocaat. Die van Holtkamp, met wodka en peper, die bracht ik altijd voor haar mee. Ze was er dol op en deed er eindeloos zuinig mee.

Opeens mis ik haar en onze bezoekjes aan het grote, verwaarloosde jarendertighuis met de tochtige serre en de poes in de vensterbank.

Even later hoor ik op de radio dat er een campagne van start is gegaan over zomereenzaamheid. Veel ouderen zien op tegen de zomer, zo blijkt uit onderzoek. Als de kinderen drie weken op de camping in Frankrijk staan en uit de omliggende tuinen gezellige bbq-geluiden klinken, dan kan het thuis wel heel erg stillig zijn, jij alleen met de kat en de tikkende klok.

Ik denk aan de laatste zomer van mijn schoonmoeder, vijf jaar geleden nu, hoe ik haar op een bloedhete dag onverwacht opzocht. Mijn dochters waren met hun vader op vakantie en ook haar andere kinderen waren in het buitenland. We zaten op het terras achter het huis, dronken een kopje thee en aten een speculaasje uit het roodgroen geruite trommeltje. Bij de buren gilden kinderen in een opblaaszwembad.

Ze vertelde dat er een mevrouw langs was geweest. Waarom dat was wist ze niet meer zo goed. “Ik schijn vas-cu-laire dementie te hebben”, articuleerde ze, “maar daar merk ik niks van.” Ze tastte naar haar kopje thee. Naast dementie had ze ook een oogaandoening, waardoor ze vrijwel blind was.

“Ma”, zei ik voorzichtig – ik was al twintig jaar gescheiden van haar zoon, maar voor mij bleef ze gewoon ma. “Ma, worden de tuin en het huis zo langzamerhand niet te veel voor je? Zou je ervoor voelen als de kinderen eens gaan rondkijken naar een fijn huis waar ze een beetje voor je zorgen, waar je je privacy hebt, maar waar het ook gezellig is?”

Tot voor kort zou ze dit voorstel meteen krachtig getorpedeerd hebben, nu bleef het even stil. “Misschien”, zei ze weifelend. “Het lekt ook zo op zolder.”

Op de radio is inmiddels een meneer aan het woord, die vertelt dat niemand het aan hem ziet, maar dat hij zich juist in de zomer zo eenzaam voelt wanneer al zijn clubjes zijn stilgevallen. “Het liefst zou ik in zo’n bejaardenhuis wonen zoals we vroeger hadden”, bekent hij. “Dat lijkt me zo gezellig. Maar die zijn helaas allemaal opgedoekt. Nu moeten we thuis blijven wonen tot het écht niet meer gaat.”

Opeens krijg ik een Eureka-moment. Twee nijpende maatschappelijke problemen worden in één klap opgelost wanneer we op grote schaal weer bejaardenhuizen gaan bouwen, noem ze seniorenvilla’s voor mijn part. Een soort studentenflats voor ouderen, waarin ze hun eigen appartement hebben en daarnaast samen in de gemeenschappelijke eetkeuken kunnen koken, eten, televisiekijken, kibbelen, lachen, flirten, enzovoort. Hun huizen komen dan vrij voor gezinnen, stellen en singles. Eenzaamheid opgelost én een deel van de woningnood. Hugo de Jonge, waar wacht je op? Ik kom graag met een flesje advocaat bij je brainstormen.