José: “De tere zieltjes van nu kunnen er niet meer tegen als de leraar hen vragen stelt”

José Rozenbroek verbaast zich over de verschillen tussen de generaties van nu. Jongeren kunnen weinig meer hebben. Zou dat ook voor prinses Amalia gelden?

Mijn dochters vinden van alles van mij. Ze vinden me best lief, maar soms observeren ze me met kritische ogen en vertellen dan wat er niet aan mij deugt. Niet woke genoeg, digibeet, ik fiets te langzaam, en koop te veel nieuwe kleren. Helaas, zo is mijn generatie nu eenmaal.

“En jullie zijn echte millennials”, verzucht ik. Millennials, dat is de generatie geboren tussen 1980 en 1995. Volgens een van de definities op internet zijn millennials idealistisch. Ze verkiezen flexibiliteit boven vastigheid, en zouden bovenmatig narcistisch en egoïstisch zijn. Ze kunnen slecht tegen kritiek - het is de generatie die als kleuter door hun ouders luidkeels werd geprezen om elke streep die ze met hun wascokrijtje op een vel papier zetten. Inmiddels zijn ze volwassen, hebben hun eerste banen bemachtigd, en komen er nu achter dat het leven hard kan zijn. En dat ze éérst hun sporen moeten verdienen voordat ze worden overladen met complimenten. Dat levert een hoop stress op: een op de vier à vijf mensen tussen de 25 en 35 heeft burn-outklachten. Dat is aanzienlijk meer dan bij andere leeftijdsgroepen. Nu kunnen mijn dochters gelukkig tegen een stootje, en stiekem denk ik dat wij, hun ouders, daar debet aan zijn: we hebben ze allerminst als watjes opgevoed.

De volgende generatie, geboren tussen 1995 en 2010, is nog gevoeliger. In een documentaire van de EO, Generatie Z, wordt duidelijk dat deze kinderen vanaf hun babyjaren opgroeiden met een smartphone voor hun neusje, met de schijnwereld van Instagram en TikTok, met de klimaatcrisis, met vervuilde lucht en gekapte oerbossen en, last but not least, twee jaar eenzame opsluiting door corona. Dat alles laat zijn sporen na en zorgt voor angstwekkend veel psychische problemen. Een leraar vertelt dat hij in de klas geen vragen meer kan stellen aan Sterre of Storm, want daar kunnen hun ongepantserde zieltjes niet tegen; stel dat ze het antwoord niet weten, dan gaan ze af voor de hele klas! Het is de generatie van de snowflakes: sneeuwvlokjes die weifelend naar beneden dwarrelen en waar niets van overblijft bij wat tegenwind.

Toen ik in de file stond van Rotterdam naar Amsterdam luisterde ik naar de podcast Door de ogen van de koning. Daarin interviewt dj Edwin Evers koning Willem-Alexander. In de derde aflevering vertelt de koning dat niets op sociale media hem ontgaat, dat hij alle kritiek op de koning en het koningshuis meekrijgt, dat hij gaandeweg een dikke huid ontwikkelde.

“En uw dochters?” wil Evers weten. Ook zij krijgen alles mee, verzekert Willem-Alexander hem. “Ze zijn absoluut niet blind en doof, ze zien alles wat langskomt. En dat is soms best wel hard. Zeker als je een opgroeiend kind bent is dat heel vervelend. Het is wel de realiteit van deze tijd. Ze praten daarover met ons en met andere mensen, want ze moeten daar maar aan wennen.” Ik denk aan Amalia, aan alle afschuwelijke dingen die over haar op Twitter worden gezegd. Ik hoopte ergens dat ze daarvoor zou worden afgeschermd, dat ze nog éven een onschuldig dwarrelend sneeuwvlokje mocht zijn. Maar nee, natuurlijk niet. Het kind moet worden geharnast voor die steeds boosaardiger buitenwereld. En dat is heel verstandig, helaas.