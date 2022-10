José: “De weerbarstige boer geeft heus wel om de natuur”

José verwondert zich over de natuur.

Zo ziet dus klei eruit. Vette klei. Vette Groningse klei, pal achter de waddendijk, grijzig-bruin, in voren getrokken door een boer op een trekker. Zo’n boze boer, stel ik mij voor, een boer die niet wil weten van stikstof en veestapelhalveringen. Een boer die het liefst alle stadse deuren van alle stadse huizen van alle stadse bestuurders zou willen rammen met zijn machtige trekker.

De lucht trekt open, de wolken wijken en in de hoge lucht krijsen meeuwen en kwetteren spreeuwen. In golven dansen ze boven het land.

Ik denk aan de spreeuwen die mijn binnentuin een winter lang bevolkten. Elke ochtend rond zonsopgang begon het geklets terwijl ze zich klaarmaakten voor de dag. Niet lang daarna stoof de meute op, de grijze hemel tegemoet – waarheen ze vlogen, geen idee. Als arbeiders die uit werken gingen, als kantoormannen in regenjassen vertrokken ze, om negen uur later in de schemer weer neer te strijken in een boom die witter en witter werd. De ammoniakgeur drong op dagen dat de wind uit het oosten woei de huizen binnen. Soms werd ik ’s nachts wakker, dan ging ik op mijn balkon staan en luisterde naar hun gesmoord gefluister en gewoel. Dan klapte ik in mijn handen, om de wolk te zien opstuiven.

Op een dag keerden ze niet meer terug. Het was stil in de binnentuin, de boom die hun huis was geweest werd omgehakt. Het jaar erna bleven ze weg.

Hier zijn ze dus naartoe getrokken. Hier in Groningen is nu hun thuis. Grijsbruine klei in voren getrokken, waarin water blijft staan waarvan ze drinken tot je te nabij komt.

Langs de donkere akkers en de weilanden met raaigras wuiven bloeiende grashalmen en de laatste cosmea. Zonnebloemen laten hun verdroogde koppen hangen. De bermen en de akkerranden zijn niet gemaaid, realiseer ik me opeens, en dat ontroert me.

De weerbarstige boer geeft heus wel om de natuur, om de bijen en de bloemen. Hij is de beroerdste niet.

Bij een boerderij staat de deur open van de deel. Ik zie hoge spanten, boomstammen, meterslange planken.

“Was je benieuwd?”, vraagt een man op een vorkheftruck. Hij laat zijn koptelefoon zakken. Hij vertelt over de stapels bomen op het erf, lariksen uit Drenthe. Twee jaar moeten ze drogen, indrogen als het ware. Prachtig hout, duurzaam ook, daar hoef je echt niet voor naar Indonesië. Na twee jaar kan hij ermee bouwen, huizen en stallen, deuren en kozijnen, hij bouwt nog op de ouderwetse manier. Hij laat foto’s zien. Zie je wel? Met gat-en-penverbindingen en toognagels.

En kijk, deze foto is van zijn kinderen.

Die lariksen dáár, die stapel rechts op het erf, die zijn eigenlijk nog te jong, zegt hij. Maar er is schaarste, daar heb je vast wel over gelezen in de krant, en vanwege die schaarste zijn ze te vroeg gekapt.

Hij schudt zijn hoofd.

“Je zou ze moeten rooien als ze honderd zijn”, zegt hij. “Net als mensen: pas als ze klaar zijn met leven.”