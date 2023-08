José: “Die prachtige, indrukwekkende, gigantische beer die onze rotzooi vreet”

José reist door Roemenië en loopt daar tot haar verbazing een beer tegen het lijf.

“Ik heb nog ergens een berenbelletje liggen”, zegt mijn geliefde, en hij verdwijnt naar boven. Nog geen vijf minuten later komt hij triomfantelijk naar beneden met een vriendelijk tinkelend belletje. Hij vertelt dat in Amerikaanse National Parks bezoekers zo’n belletje aan hun rugzak bevestigen om eventuele beren af te schrikken. Nu gaan wij niet naar Amerika maar naar Roemenië, maar ook daar zijn beren, dus zo’n berenbelletje lijkt me best een goed idee.

De dag voordat we vertrekken ga ik nog even langs bij vrienden. Daar tref ik een buurman van hen, een gepensioneerde arts die jarenlang in Roemenië heeft gewerkt om daar dokters op te leiden. Ik vertel over onze vakantieplannen en ons berenbelletje. De buurman moet lachen. In al die jaren heeft hij nog nooit een beer gezien terwijl hij toch heel wat reizen door dat land heeft gemaakt.

“Veel plezier in Roemenië”, zegt hij bij het afscheid. “Een schitterend land, maar kijk uit voor de beren! Gelukkig hebben jullie een belletje.”

Grijnzend stapt hij op zijn fiets.

Twee dagen later reizen we van Sinaia naar Brasov. De weg kronkelt door groene wouden, erachter rijzen bergen op. Aan de blauwe hemel drijven een enkele witte wolk. Ik dommel een beetje weg. Tot mijn geliefde opeens een scherpe bocht maakt, dwars over weg rijdt en aan de overkant stopt.

“Een beer!”

Meteen ben ik klaarwakker. Warempel, aan de kant van de weg beweegt iets bruins.

Mijn vriend zet de auto stil. Ademloos kijken we toe hoe een jonge beer opdoemt uit het struikgewas, naar een prullenbak sjokt, zijn enorme voorpoten op de afvalbak zet en zijn kop erin steekt. Trillend pak ik mijn telefoon. Ik maak een filmpje hoe zijn kop weer tevoorschijn komt met een waterflesje en een plastic verpakking in zijn bek. Het flesje laat hij vallen, het plastic schrokt hij naar binnen. Dan loopt hij langzaam weg. Mijn vriend rijdt zachtjes met hem mee. We zien hoe de beer bij de volgende prullenbak stilhoudt, opnieuw zijn enorme lijf verheft, zijn klauwen in de prullenbak steekt en allerlei rommel tevoorschijn trekt. Schrokkend werkt hij het afval naar binnen. Die prachtige, indrukwekkende, gigantische beer die onze rotzooi vreet - dit is zo treurig dat ik wel kan janken.

Mijn vriend draait het raampje open.

“Niet doen”, sis ik bang, “straks ziet hij ons en steekt hij zijn poten naar binnen.”

Snel draai ik het weer dicht.

Er stoppen meer auto’s. Een man stapt uit en maakt een selfie met de beer. Met ingehouden adem kijken we van de man naar de beer, die zich weer op zijn vier poten laat zakken, onderzoekend in onze richting kijkt, zich dan omdraait. Binnen enkele tellen is hij verdwenen tussen de bomen.

Wij blijven achter met bonkend hart en prikkende ogen.

Een half uur later bekijken we op een caféterras bij een biertje de filmpjes die ik heb gemaakt. Eentje stuur ik naar de vrienden bij wie ik die arts heb ontmoet. Ik schrijf erbij:

‘Nog geen dag in Roemenië en we zien een beer. Vertel dat maar aan Frans.’