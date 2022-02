José: “En ik, als vrouw, pardon, als méns, kan er met mijn kop niet bij”

José denkt na over de verschillen tussen man en vrouw en vraagt zich af of ze bepaalde dingen zou begrijpen als ze man was.

Hoe overzichtelijk was eeuwenlang de mensheid opgedeeld. Je had mannen en je had vrouwen. Die deden het met elkaar en maakten kinderen: jongetjes en meisjes. Hoewel je ook wel mannen had die het (ook) met mannen deden en vrouwen die (soms) vrouwen prefereerden in bed. Hetero’s, homo- en biseksuelen, lesbiënnes: heel lang waren dat de enige smaken, de hokjes waarin je kon plaatsnemen of waarin je werd geduwd.

Er kwamen gaandeweg steeds meer mensen die bekenden; ik heb het gevoel dat ik geboren ben in een verkeerd lichaam. Ik zie eruit als een jongen, maar ik voel me deep down een meisje. Of: ik heb een vagina en borsten, maar ik verlang ernaar een man te zijn.

De criminoloog en schrijver Andrea Burnier omschreef zichzelf als een mens gevangen in een vrouwenlichaam. Mocht Burnier in deze tijd leven (ze leefde in de vorige eeuw), dan zou ze misschien nu wel een transman zijn; een mens die vroeger vrouw was maar die zich de geslachtskenmerken van een man heeft laten aanmeten. Misschien ook wel niet, ik denk dat ze in elk geval blij zou zijn geweest dat het keurslijf minder dwingend is geworden. Dat je inmiddels niet meer met het mes op je keel wordt gedwongen een man óf een vrouw te zijn, maar dat iets ertussenin, als je helemaal geen zin hebt om te kiezen, ook tot de mogelijkheden behoort. Non-binair heet dat (binair betekent pool, dus niet behorend tot een van de polen).

Radio 1-presentator Lara Rense maakt deze week bekend om als non-binair persoon voortaan als Lara Billie Rense door het leven te willen gaan.

Er zijn ongetwijfeld mensen die roepen, het moet niet gekker worden. Of: flauwekul allemaal, dat hele lhbtiq+-gedoe. Ook ik moest er ooit aan wennen en maakte er flauwe boomergrapjes over. Nu denk ik alleen: good for you, Lara, wat fijn dat je tegenwoordig mag zijn wie je wil zijn.

Het zet mezelf ook aan het denken: ben ik heterovrouw uit vrije wil en uit diepste overtuiging? Kan en wil ik niets anders zijn? Ik geloof het wel. Al zou ik, ik schreef het al eerder, graag een weekje een man willen zijn, maar dat is toch meer uit nieuwsgierigheid naar dat uitzicht op de wereld vanuit mannelijk perspectief. Hoe het voelt machtig en krachtig te zijn, on top of the world, om gedreven te worden door testosteron en een piemel.

Daar is deze week een gedachte bijgekomen: stel, ik was een echte kerel, zou ik dan beter snappen wat Poetin bezielt? Want oorlog, wie wil dat nou? Wie verzint zoiets? Wie heeft er nou zin in om geld in vliegtuigen, wapens, raketten, drones, tanks en ander oorlogstuig te steken? Wie wil nou angst en haat zaaien, mensenlevens verwoesten?

Wie naar de geschiedenis kijkt, ziet dat het altijd mannen zijn die oorlogen beginnen. Mannen met spierballen, of mannen die bij gebrek aan spierballen spierballengedrag vertonen. Echte mannen, gefrustreerde mannen, machtswellustige mannen, wraakzuchtige mannen, krankzinnige mannen.

En ik, als vrouw, pardon, als méns, kan er met mijn kop niet bij.