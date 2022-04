José: “Er is een klacht tegen haar ingediend wegens een ‘onveilige werksfeer’”

José hoort steeds meer verhalen om haar heen over grensoverschrijdend gedrag. Maar wanneer is gedrag nu écht grensoverschrijdend?

Waar maakten we ons druk over vóór de oorlog in Oekraïne? O ja, over The voice, over vieze Jeroentje en jonge-meisjesbillen-geknijp van Marco Borsato, over piemelfoto’s en Marc Overmars. Het zette Nederland op zijn kop. Overal in het land gingen mannen koortsachtig hun gangen na: hadden ze iets op hun kerfstok? Een stagiaire proberen te zoenen in de bezemkast? Vrouwen vroegen elkaar of zíj wel eens dickpics hadden ontvangen - in mijn kringen bleek dat een zeldzaam fenomeen. Maar goed, mijn vriendinnen en ik zijn oude meisjes.

Meer schandaaltjes

Er kwamen meer schandaaltjes bovendrijven – zo bleek Volt-kamerlid Nilüfer Gündogan met een slok op luidkeels haar medewerkers om seks te smeken en PvdA-kamerlid Gijs van Dijk er soms vier maîtresses tegelijk op na te houden.

Ook achter de schermen schijnt het stevig te rommelen. Ik hoor van een psycholoog dat inmiddels drie doodsbange mannen zich bij haar hebben aangemeld voor een coachingstraject vanwege gedonder op de werkvloer. Een vriendin met een leidinggevende functie belt me in paniek: er is een klacht tegen haar ingediend wegens een ‘onveilige werksfeer’: ze zou haar medewerksters fysiek hebben aangeraakt en ook wel eens geroepen te hebben dat wie zich niet in het beleid kan vinden misschien een andere baan moet gaan zoeken. Nu ken ik haar een beetje: ze is van Noord-Afrikaanse afkomst, ze heeft een temperamentvolle inborst en in haar cultuur is het doodnormaal om elkaar vast te pakken en te omhelzen en je stem te verheffen zodra de emoties een beetje oplopen. Maar ik weet óók dat ze geen vlieg kwaad zal doen.

Grensoverschrijdend

Wat is grensoverschrijdend? Een hand op een arm – gaat dat inderdaad te ver? En wat betekent een veilig werkklimaat? Dat je niet mag zeggen dat iemand slecht werk levert of niet functioneert? Ik denk aan de tijd dat ik leidinggaf aan zestien mensen, aan de hooglopende discussies die meestal werden opgelost met een goed gesprek, waarna een fles bubbels werd open geknald.

“De meisjes”

Deze week hoorde ik nog een bizar verhaal. Bij een gemeente in het midden des lands was een Zoom-vergadering belegd tussen een aantal ambtenaren en ingenieurs die op contractbasis werken. De mensen logden in en moesten even wachten tot ook de laatste deelnemers – allebei vrouwen – op het scherm verschenen. “Ha, daar heb je de meisjes!” had een van de mannen geroepen. Je raadt het al: er werd een klacht tegen hem ingediend en een ijverige vertrouwenspersoon had er grondig werk van gemaakt. Van de ene op de andere dag mocht deze ingenieur zijn klus niet meer klaren. Ai. Zelfs de vrouw die de klacht had ingediend had beteuterd gezegd dat “dat nou ook weer niet de bedoeling was geweest.”

Nee, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn: dat we iedereen cancellen die iets roept of doet wat een ander niet bevalt, dat elke opmerking of gebaar je fataal kan worden. Dat we van mensen robots maken, verkrampt en bang om domme dingen te doen.

Ik zeg: laten we de zware gevallen straffen. En wie roept: “Ha, daar hebben we de meisjes!” moet op champagne trakteren, échte welteverstaan.