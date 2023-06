José: “Ik ben geen jonge blom meer. Mijn knieën kraken en ik houd opeens van tuinieren”

José Rozenbroek mijmert over haar pensioen na een gesprek met haar broer. Begint ze nou officieel oud te worden?

Ik drink een kopje koffie met mijn zeven jaar oudere broer. Ruim een jaar is hij nu met pensioen en nog steeds moet hij wennen aan zijn ledige dagen. Hij vertelt dat hij nu zes keer per week naar de sportschool gaat. Het is hem aan te zien: strakke buik onder zijn T-shirt, bolle biceps onder zijn korte mouwen.

“Je ziet er patent uit, broer.”

“Ik voel me ook niet oud”, zegt hij. “Ik had best een paar jaar willen doorwerken, maar dat vond mijn bazin niet goed.”

Ik denk aan mijn vader: net als de meeste van zijn generatiegenoten ging hij met pensioen rond zijn 58e. Hij stierf op zijn 83e. Moet je nagaan: 25 jaar had hij alle tijd aan zichzelf. Ik kan me niet herinneren dat hij zich ook maar één dag verveelde, want hij was een sportieve man die van lezen, reizen en studeren hield.

Nu hou ik van lezen, reizen en bewegen, toch lijkt mij het lastig om de zin van het leven puur en alleen uit jezelf te halen. Ik herinner me de collega die een paar maanden na haar pensioen in zo’n diepe depressie raakte dat ze het liefst aan een touw was gaan hangen. Haar werk was haar leven geweest en had haar identiteit bepaald; nu moest ze op zoek naar wie ze werkelijk was. Ik schrok erg van haar verhaal, ook mijn werk bepaalt voor een groot deel wie ik ben. Bovendien kom ik daardoor bij allerhande mensen over de vloer, verdiep ik me in de meest uiteenlopende onderwerpen, mag ik onbetamelijke vragen stellen en heb ik ook nog wat te vertellen op een feestje. Ik vrees de dag dat mijn opdrachtgevers genoeg hebben van die vrouw die nog steeds halsstarrig stukjes wil blijven tikken.

“Ik voel me ook niet oud”, zeg ik tegen mijn broer. “Maar toch. Als ik in de spiegel kijk, zie ik geen jonge blom meer. Mijn knieën kraken. En ik houd opeens van tuinieren. Dus misschien word ik toch een beetje oud en heb ik dat gewoon niet door. Heb je die test in NRC gezien van Japke-d. Bouman: wanneer ben je officieel een ouwe zak? Met vragen als: ‘Heb je nog fietstassen? Telefoonklaphoesje? Boodschappenlijstje op papier?’ Moet je ’ns maken, echt terror.” Ik stuur mijn broer een linkje van de test. Hij gaat er als een haas vandoor.

Op de fiets naar huis schieten me nog meer verbeeld-je-maar-niets-je-bent-best-wel-oud-dingen te binnen. Ja, ik ben zo’n debiel die het Achtuurjournaal kijkt om acht uur, die niet op TikTok zit, die een boekenkast heeft met papieren boeken, die nooit een serie bingewatcht want dat is zonde, die niet weet hoe ze een QR-code kan aanmaken op haar telefoon, die met twee vingers haar stukjes tikt en haar appjes met één duim. Die hoopt op een flinke bui, want dat is zo goed voor de tuin.

Waarom is dat erg, peins ik, als ik door een straat fiets waar wel drie vlaggen wapperen met een rugzak eraan. Waarom moet ik mij schamen dan ik hoop dat het gaat regenen? Eigenlijk zou er ook een dag moeten komen waarop we fier de vlag uithangen met een ouwe pukkel eraan: hoera, geslaagd voor het boomersexamen!