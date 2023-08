José: “Ik hoopte de hele wandeling dat ik niet zou gillen”

José Rozenbroek ging met haar vriend op vakantie naar Roemenië. Zo lang waren ze nog niet eerder samen.

De nieuwe geliefde en ik zijn al twee jaar met elkander, toch waren we nooit langer dan vier dagen samen. Een eigen huis, drukke levens, hij een nieuwe baan en weinig vakantiedagen - van die dingen dus.

Dit jaar gingen we samen twee weken naar Roemenië. Een land dat we allebei niet kenden, dat leek ons wel zo leuk. Spannend vond ik het. Ik herinnerde me een vorig vriendje met wie het vakantieavontuur niet goed afliep. Met hem kreeg ik op dag drie schreeuwende ruzie in de supermarkt – geen idee meer waarover - waarna hij de rest van de vakantie ’s nachts stug zijn rug naar me toedraaide in bed en overdag opzichtig met elke serveerster flirtte. Op de terugrit naar huis maakten we het uit.

Hoe zou dat met H. gaan? Zouden wij harmonieus de vakantie doorstaan? We wilden min of meer hetzelfde: met de auto een roadtrip door Transsylvanië, van dorpje naar natuurpark naar kasteel naar stadje, daarnaast lekker eten, drinken, lezen en wandelen. Dat laatste leek me wel een dingetje – wat verstond hij, supersportief en in topconditie, onder wandelen? Een loopje van anderhalf uur of een straffe dagtocht door de bergen? Ik liet me niet kennen en pakte een paar wandelschoenen en -sokken in, blarenpleisters en een korte broek.

Op weg naar onze eerste hike in een afgelegen natuurgebied stak pal voor onze auto plots een moederbeer met twee kleintjes de weg over. We hielden onze adem in. Nog geen kwartier later liepen we door een dicht beboste kloof, allebei bewapend met een gigantische stok voor je-weet-maar-nooit. Behoedzaam keken we om ons heen.

“Wat er ook gebeurt”, zei H, “niet gillen.” Ik hoopte de hele wandeling dat ik niet zou gillen. Gelukkig liet geen beer zich zien.

Een paar dagen later gingen we naar een andere kloof. Daar dreigde een ander gevaar: langs de rivierbedding rees een loodsteile helling op, waarlangs je moest klauteren met behulp van ijzeren kettingen die in de rotswand waren geslagen. Voor je voeten was her en der een ijzeren beugel bevestigd. “Dit kan ik niet!”, gilde ik, toen ik na de eerste stappen wijdbeens aan een ketting hing en naar het snelstromende water beneden me keek.

“Dit kun je wel”, zei H. rustig. “Bedenk dat we van de apen afstammen. Als je maar rustig blijft.”

Weer liet ik mij niet kennen en zo slingerde ik me honderden meters langs die rotswand. Mijn benen, armen, handen en voeten deden nog nooit zo behoedzaam hun best. Ik haalde met slechts een paar schrammetjes het eindpunt bij een waterval, waar ik trillend en zwetend een halve liter water naar binnen klokte en een banaan at die H. zorgzaam voor me had gepeld. Hij gaf me een zoen en biechtte me op dat hij ’m wel had geknepen.

“Als je naar beneden was gestort, had het lelijk kunnen aflopen. Dat had ik mezelf nooit vergeven.”

“Jij zei toch dat ik het kon?” zei ik, “en ik geloofde jou.”

En zo werd het in alle opzichten een topvakantie.