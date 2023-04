José: “Ik kan me niet herinneren dat mijn moeder me ooit in bad stopte”

José wordt teruggebracht naar haar moeizame jeugd door de film The quiet girl.

In plaats van me te storten in een met drank overgoten Koningsnacht waar onderkoeling op de loer lag (ik hoorde dat hier in Amsterdam warme dranken en dekentjes uitgedeeld zouden worden), ging ik naar de film. In mijn eentje. Nee, dat is niet zielig, dat doe ik negen van de tien keer. Ik woon op vijf minuten lopen van een bioscoop, vaak kijk ik halverwege de dag wat er aan het einde van de middag draait.

Deze keer ging ik naar The quiet girl. Een wonderschone film over het Ierse meisje Cáit dat opgroeit in een arm boerengezin, met een paar draken van oudere zussen, een vermoeide hoogzwangere moeder een norse niksnut van een vader. Omdat iedereen haar liever kwijt is dan rijk wordt ze op een dag gedropt bij verre familie. Onder de liefdevolle aandacht van Eibhlin en Seán, haar pleegouders die zelf een diep verdriet meetorsen, zien we Cáit losbreken uit haar eenzaamheid en opbloeien. De vrouw stopt haar in bad en schrobt zorgzaam haar vuile voeten en benen, en als ze in haar bed plast wordt ze niet uitgescholden, maar verzucht Eibhlin dat de oude matras ‘tranen huilt’. Seán is aanvankelijk op zijn hoede en afstandelijk, maar ook met hem ontwikkelt Cáit een bijzondere band.

Waarom ik dat allemaal vertel? Omdat ik vanaf de eerste minuut met dichtgeknepen keel zat en met natte ogen, ook omdat ik mijzelf en mijn zussen in Cáit en haar zusjes herkende. Nee, we groeiden niet op in een arm boerengezin, maar ik kan me niet herinneren dat mijn moeder me ooit in bad stopte en het waren mijn grotere zussen die af en toe hardhandig de klitten uit mijn warrige haar kamden. Mijn witte kniekousen waren altijd grijs en ik liep dwars door een drukke stad alleen naar de kleuterschool. Ik herinner me de schok toen mijn therapeut tegen me zei dat ik een tikje emotioneel verwaarloosd was in mijn jeugd – zo had ik nog nooit over mijn opvoeding gedacht.

De volgende dag drink ik koffie met mijn vriendin M. ik vertel haar over de film, mijn ontroering, en dat ik zo had moeten denken aan Els, mijn zus, wier grootste wens het was om op een dag geadopteerd te worden door een liefdevol, kinderloos echtpaar. Els is dood, maar wat had ik graag met haar over deze film willen praten.

M. roert door haar koffie, kijkt me nuchter aan en zegt: ‘Ach José, zo ging het vroeger toch in bijna alle grote gezinnen? Met een moeder die het te druk had met de was en het huishouden, een vader die er zelden was, en een kluwen kinderen die zichzelf en elkaar grootbrachten? Niet ideaal, en ook niet onoverkomelijk. De meesten van ons zijn op hun pootjes terechtgekomen.’

Ontnuchterd schud ik het zelfmedelijden af. Nee, ik was inderdaad niet de enige. En wat is nu beter: een sneeuwvlokjesopvoeding of een survivaljeugd die je groot en sterk en weerbaar maakt? What doesn’t kill you makes you stronger.