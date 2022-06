José vertelt hoe zij heeft geprobeerd seksuele voorlichting aan haar kinderen te geven. En dat bleek lastiger dan ze had verwacht.

Jongste was vier, oudste vijf. We lazen samen op het grote bed Kiki krijgt een zusje. Oudste vroeg: hoe komen kinderen uit de buik? Nadat ik dat had uitgelegd en maar een klein beetje had gelogen - ‘nee, dat doet geen pijn’ - stelde Jongste de Vraag der Vragen: maar hoe komen ze in de buik? Ik vertelde van papa en mama en zoenen en knuffelen en papa’s piemel die …

Ze rolden over elkaar van het lachen en riepen: ‘Behhhh, vies! Dat ga ik later echt nooit doen!’

In de loop der jaren volgden meer seksuele-voorlichting-pogingen. Zelf was ik rommelig op de hoogte gebracht door fluisterende vriendinnetjes en door mijn grote zussen (‘De eerste keer doet pijn, kun je beter zo snel mogelijk achter de rug hebben’) en als tiener pikte ik de pikante finesses op uit de seksboekjes van mijn grote broer. Die bewaarde hij, zoals al zijn huisgenoten wisten, in een ijzeren kist onder zijn bed.

Ik had me altijd voorgenomen mijn kinderen voorbeeldig voor te lichten. Dat bleek moeilijker dan ik dacht. Mijn dochters bleken slechts met afgewend hoofd te willen luisteren naar mijn wijze lessen, want hé, ik was hun moeder, en moeders horen niet aan seks te doen. Ze wilden nauwelijks van mij horen dat seks ook erg lekker kan zijn, en dat je er als meisje voor moet zorgen dat je je lichaam goed kent als je aan je trekken wil komen in bed. En dat je nooit, nee, nóóit iets moet doen waar je geen zin in hebt. En altijd condooms moet gebruiken! En dat je met zowel jongens als meisjes thuis kan komen.

Ja, mam, natuurlijk. Wil je dan nu even de hagelslag doorgeven?

Toen ze rond de dertien, veertien waren, geen oppas meer hadden en ik fulltime werkte, was mijn grootste zorg dat ze in de handen van loverboys zouden vallen. Tijdens het eten hoorde ik ze uit over wat ze precies uitspookten na schooltijd. Ik hield lange preken over sluwe jongens op scootertjes die naïeve meisjes gouden bergen beloofden. Ze rolden dan verveeld met hun ogen: mam, natuurlijk trappen we daar niet in, dat gebeurt alleen maar domme meiden uit zielige gezinnen.

Zouden ze nu nog pubers zijn, dan zou ik ze nu met ze moeten praten over de hot girl summer lists, volgens onderzoek van de NOS de nieuwste rage onder tienermeisjes. Dat zijn lijsten die in vriendinnengroepen circuleren en waarop dingen staan waarvoor je deze zomer punten kan scoren: van onschuldig skinny dippen tot tongzoenen met zoveel mogelijk jongens tot seks hebben met twee mannen. Deskundigen maken zich zorgen; meisjes zouden wel eens onder de groepsdruk en uit competitiedrang dingen kunnen doen waar ze geen zin in hebben en waar ze nog lang last van kunnen houden. Dus, ouders, waarschuw je dochters!

Dik in de twintig zijn die van mij nu; ik hoef dat gesprek niet meer te voeren. Ik vermoed dat het goed is gekomen met hun seksuele opvoeding, maar zeker weten doe ik het niet. Want over alle ins en outs praten met je moeder? Hè mam, doe normaal.