José: “Ik voelde alleen maar plaatsvervangende schaamte”

José kon het niet laten de documentaireserie van prins Harry en Meghan Markle te bingewatchen. Ze hield er een duidelijke mening aan over.

Ik vraag mijn vriendin Judith wat zij denkt van Harry & Meghan. Judith weet álles van het Britse koningshuis, spelt dagelijks de Daily Mail, het ranzigste krantje van het Verenigd Koninkrijk, maar daarnaast ook elk artikel in de serieuzere media. “Harry is getraumatiseerd, Meghan is knettergek, samen zijn het twee pruilende kinderen”, is haar bondige antwoord.

Ze heeft schoon genoeg van de twee, heeft niet eens alle afleveringen van de larmoyante documentaireserie Harry & Meghan bekeken. Ik toevallig wel, op twee avonden in de kerstvakantie heb ik alle zes delen gebinged. Languit op de bank in mijn pyjamabroek vroeg ik me af wat het prinsenpaar met deze uitstalling van vuile was had beoogd - een overweldigende oogst aan empathie en verontwaardiging vrees ik. Ik voelde alleen maar plaatsvervangende schaamte bij de spottende curtsy wanneer Meghan vertelt over haar eerste ontmoeting met de queen. Onbeschoft en zó niet chic – de gegeneerde blik van Harry spreekt boekdelen.

Wat ik zag waren twee strontverwende, mokkende mensen die inderdaad een hoop shit over zich heen hebben gekregen, maar met wie ik met de beste wil van de wereld geen medelijden kon hebben. Bij de suikerzoete exhibitionistische vertoning van beeldschone huizen, schattige kindjes, prachtige tuinen en privéstranden dacht ik alleen maar geërgerd: c’mon guys, count your blessings.

Wat ook niet helpt, is dat wanneer Meghan haar onschuldige ogen openslaat, de blik van haar man zoekt en haar hand op de zijne legt, me het gevoel bekruipt dat me altijd besluipt wanneer ik acteurs interview: wat wordt mij hier op de mouw gespeld? Acteurs blijven acteurs en je weet nooit wanneer ze toneelspelen. Meghan had er al een half leven als actrice opzitten toen ze verliefd werd op Harry en het naïeve plaatje dat ze van zichzelf schetst wordt met de dag ongeloofwaardiger en roept zo langzamerhand vooral wrevel op. In deel zes van de documentaire drukt ze haar mobieltje tegen de borst en roept uit: “Een appje van Beyoncé! Beyoncé weet wie ik ben!” Ja, natuurlijk weet Beyoncé dat!

Ze leest het appje voor dat Beyoncé haar zou hebben gestuurd; daarin betoont de zangeres haar loyaliteit aan Meghan en wenst haar veel sterkte in de strijd toe. Niks van waar, was de reactie van de mensen rondom Beyoncé; dat appje is nooit verstuurd. En de kleindochter van Nelson Mandela, Ndileka, heeft al laten weten het niet gepast te vinden dat het paar hun strijd tegen The Institution vergelijkt met de lange weg naar vrijheid die haar grootvader heeft moeten afleggen.

Enkele uitgelekte feiten uit het boek van Harry, Spare (Reserve), dat op 10 januari in Nederland verschijnt: Harry zou zijn ontmaagd door een oudere vrouw in een weiland achter een pub op zijn zeventiende. “Ze vond me een jonge hengst.” En: de broertjes zouden hebben gevochten toen William waagde te zeggen dat hij Meghan ‘difficult and rude’ vond: moeilijk en grof. Daarbij zou Harry gestruikeld zijn over de hondenvoerbak.

Ik gaap. Mijn grote broers vochten zo vaak met elkaar - what’s new? Boys will be boys.

Ik zie nog hoe mijn vader er dan tussen sprong en ze uit elkaar haalde. Charles schijnt dat niet te doen, te schijterig en te deftig vrees ik. Hij zou alleen maar verzucht te hebben: “Please boys, don’t make my last years miserable.”