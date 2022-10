José: “Ik weet nog hoe dat voelde en rook, dat harde hoofd en die zachte meisjesharen”

Tijdens de kinderboekenweek mijmert José over het voorlezen van haar dochters, jaren geleden. Want wat is er nou heerlijker dan te verdwijnen in een verhaal?

Ik vind een foto terug van een jaar of twintig geleden. De dochters en ik op het grote bed. Het is nog in het oude huis en al is het een zwart-wit foto, ik weet dat de muur achter ons donkerrood is geschilderd. Dat zou ik nu nooit meer doen, een donkerrode muur, het heeft iets bordeelerigs of baarmoederachtigs - jij mag kiezen. Boven ons hoofd hangt een ingelijste poster met een beroemde foto van Robert Doisneau, La dernière valse du 14 juillet, 1949. Een man en een vrouw dansen in een donkere, verlaten straat. Mooie foto, waar is die eigenlijk gebleven?

Wij dus op dat bed. De meisjes dragen witte nachthemdjes. De oudste, een jaar of tien schat ik, krult zich rechts van mij op, jongste ligt tussen mijn benen en leunt tegen mijn borst. Ik weet nog hoe dat voelde en rook, dat harde hoofd en die zachte meisjesharen. We lezen Eiland in zee, over twee Joodse meisjes die in de oorlog in een pleeggezin in Zweden moeten wonen. De jongste, Nelli, aardt snel, de oudste, Steffi, vindt het er afschuwelijk.

Geweldig prachtig mooi verdrietig boek.

Opeens wil ik weer op dat bed liggen met die meisjes dicht tegen me aan, ze voorlezend zoals ik dat eindeloos heb gedaan – jongste wilde zelfs nog in de brugklas met mij en een boek in dat grote bed. Kiki, Nijntje, Jip en Janneke, alle delen van Het kleine huis. Kikker natuurlijk. Wij uit Bolderburen en Pippi Langkous. Timmetje Tim en de dekentjesdief, Wij gaan op berenjacht. Harry Potter. Koning van Katoren.

Deze week is de Kinderboekenweek. Ik sprak Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, die zich zorgen maakt over de ontlezing van Nederland, en in het bijzonder die van kinderen. Ze schuwt geen enkel middel om kinderen aan het lezen te krijgen en tot afgrijzen van literair Nederland deelt ze leesboekjes uit aan elk kind dat een happy meal eet bij McDonalds. Daar vind je, zegt ze, immers vaak ouders en kinderen voor wie het niet normaal is om voor te lezen of te lezen. Geniaal. Ik gun elk kind het diepe geluk dat een boek kan opleveren. Wat is er nu heerlijker dan te verdwijnen in een verhaal? Andere levens te leven, andere werelden te ontdekken, je boek wegleggen omdat het té spannend is, of een beetje huilen bij een mooi of verdrietig einde?

Wat Eveline me ook vertelde: elke dag 15 minuten voorlezen aan je kind levert 1000 nieuwe woorden per jaar op. Duizend nieuwe woorden, jaar in, jaar uit. Wat een verrijking van je begrip, je fantasie, je woordenschat en je uitdrukkingsvermogen.

Vandaag las ik een woord dat ik nog niet kende: afdreiging. Dat is afpersing zonder geweldsdreiging. Het stond in een krantenberichtje over Johnny de Mol, die niet vervolgd zal worden voor mishandeling van zijn ex-verloofde Shima Kaes, bij gebrek aan bewijs. Haar adviseurs hadden haar zaak niet hard kunnen maken, maar maakten zich wel schuldig aan afdreiging.

Mooi woord, afdreiging. Ik ga er vandaag zachtjes op kauwen.